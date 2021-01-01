Эстония хочет создать безопасный "пузырь поездок" в прибалтике

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По инициативе Эстонии предпринимаются попытки побудить страны признавать сертификаты о вакцинации друг друга. В настоящее время к проекту присоединился ряд стран. Об этом пишет портал новостей вещания, ссылаясь на советника Госканцелярии Мартена Каэватса — по его словам, сначала можно создать безопасный "пузырь поездок" между Эстонией, Швецией, Финляндией, Латвией и Литвой.



Советник Эстонской госканцелярии по вопросам цифровых инноваций Мартен Каэватс Фото: Andras Kralla.





В Министерстве иностранных дел Эстонии этот проект называется архитектурой доверия к данным о состоянии здоровья, цель которого заключается в том, что выданный в любой стране подтверждающий вакцинацию сертификат позволит беспрепятственно путешествовать.

Сейчас, когда страны все еще составляют свои собственные планы вакцинации и разрабатывают цифровые сертификаты вакцинации, трудно сказать, когда все это будет работать во всем мире, сказал Каэватс ERR. При этом пилотный проект планируется запустить в ближайшие месяцы, и цель Эстонии - вместе со своими соседями - Финляндией, Швецией, Латвией и Литвой - создать свой собственный "пузырь поездок".

"Чтобы эти решения, как например, сертификаты Финляндии, Эстонии, Швеции и Латвии, могли работать вместе, необходимы две вещи: договориться об общих стандартах данных и правил, используемых этими решениями, и это та работа, которую мы сейчас выполняем совместно с ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - ред.), и процесс согласования идет", - пояснил Каэватс.

Во-вторых, все страны должны доверять сертификатам друг друга. Это, в свою очередь, означает, что каждая страна должна определить, сделанные какими медицинскими учреждениями, например больницами, прививки и сертификаты соответствуют требованиям.

"Проще говоря, нам нужно создать глобальный список доверия всех больниц и медицинских центров в мире, которые имеют право делать эту вакцинацию. В настоящее время в мире нет организации, которая знала бы названия всех больниц. Мы создаем такой разрозненный список", - отметил Каэватс.

В настоящее время Исландия, Венгрия, Сербия и Сейшельские Острова положительно откликнулись на приглашение Эстонии присоединиться к проекту. Ведутся переговоры с нашими соседями, включая Финляндию, но также и с более удаленными странами, такими как Япония, Новая Зеландия и Австралия.

"Я надеюсь, что Финляндия и Швеция присоединятся к нам, а также Латвия и Литва, чтобы можно было создать такой безопасный "пузырь передвижения" с нашими ближайшими соседями. Но каждая страна должна решить, будет ли и как она будет выполнять это ", - сказал Каэватс.

Эстония считает присоединение Финляндии особенно важным, и премьер-министр Финляндии Санна Марин в пятницу подтвердила получение приглашения. "Я надеюсь, что Финляндия тоже присоединится к нам, и поездки между Финляндией и Эстонией сразу станут проще и безопаснее. Это также зависит от того, какое решение для национальных сертификатов будет использоваться и когда оно будет готово", - пояснил Каэватс.

По его словам, к лету, когда возрастет число путешествующих в обычном режиме людей, использование свидетельств о вакцинации при пересечении будет уже необходимо.

"Это будет зависеть от конкретной страны. В настоящее время существуют общие соглашения между Эстонией, Исландией, Венгрией, Сербией, Сейшельскими Островами, Индией и Бангладеш. В эти страны можно будет попасть. И этот список стран очень быстро растет. Сейчас быть уверенным в том, между какими странами это будет работать, нельзя, это также зависит от эпидемиологической ситуации в странах. Каждая страна устанавливает свои собственные правила и ограничения, и я не имею точного представления о том, как сертификат будет рассматриваться на границе", - сказал Каэватс.

"Я рассчитываю на успех, и мы все надеемся на лучшее, ежедневно общаемся со странами, но я не могу сказать, с какими странами это будет работать и с какого дня", - добавил он.

BNS