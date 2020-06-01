Туристические предприятия Ида-Вирумаа делают упор на безопасность

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Туристический кластер Ида-Вирумаа хочет восстановить доверие гостей уезда, раздавая знаки безопасности учреждениям, которые максимально соответствуют требованиям правительства и Департамента здоровья. Подчеркивается, что уезд большой и разноликий, а сельская местность от вспышек коронавируса в больших городах не пострадала.

Туристические фирмы Ида-Вирумаа начали использовать знак "Здесь безопасно", чтобы продемонстрировать максимальное соблюдение требований борьбы с коронавирусом. Автор: Mäetaguse mõisahotell

Среди первых получателей знака "Здесь безопасно" ("Siin on turvaline") –мызный отель Mäetaguse. Хозяйка отеля Терье Раттур подчеркнула, что посетители согласны со строгими мерами борьбы с коронавирусом, включая требование носить маску почти везде, за исключением времени приема пищи и посещения бассейна.

По ее словам, доверие туристов хотят завоевать, объясняя, что Ида-Вирумаа – большой и многие предприятия по размещению расположены вдали от очагов коронавируса. "Из-за вспышек коронавируса заведения понесли экономический ущерб, также пострадала репутация всего Ида-Вирумаа. Однако стоит учитывать, что уезд – большой, а многие вспышки были в закрытых учреждениях (очаги коронавируса были, например, в Вируской тюрьме, Йыхвиском военном городке, в Куремяэском монастыре – прим. ред.). Наш отель находится на периферии, где вспышек коронавируса нет", – отметила Раттур.

Координатор Ида-Вирумааского центра предпринимательства по туризму Кадри Ялонен подчеркнула, что использование знака "Здесь безопасно" накладывает обязательства: "Это значит, что все требования тщательно продуманы, и предприятие осмеливается показать это другим".

В Ида-Вирумаа действует пара сотен туристических фирм. В туристическом кластере значится 60 предприятий.

ERR