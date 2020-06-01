И острые ощущения, и звенящая тишина. На любой вкус, в красивой упаковке

Дата публикации: Сегодня, 00:38 Просмотрено: 108

В прошлом номере нашего издания мы пообещали создать для вас модель незабываемого выходного и, надеемся, угодили тем, кто испытывает повышенный интерес к истории нашего края. А сегодня вместе с участниками пресс-тура, организованного туристическим кластером Ида-Вирумаа, мы отправляемся за активным отдыхом. Наша цель – Алутагузе.

Грибы и ягоды, белки и медведи

Сворачиваем с шоссе Нарва-Таллинн налево и мчимся по трассе… куда? Не вздумайте спросить: как нам добраться до Алутагузе. Потому что это не город и не поселок. Это – волость, объединившая в результате административной реформы 5 бывших волостей: Алайыэ, Ийзаку, Иллука, Мяэтагузе и Тудулинна.

Первой из местных достопримечательностей на нашем пути оказывается Центр спорта и отдыха Алутагузе. Здесь можно вкусно перекусить, поиграть в набирающий во всем мире популярность диск-гольф и уже начать знакомство с главной ценностью этой части Ида-Вирумаа – национальным парком. Такого статуса парк удостоился в 2018 году, хотя вопрос об этом поднимался еще сто лет назад. Тогда этого не случилось – первым национальным парком Эстонии, как известно, стал Лахемаа.

Мы уже говорили о том, что в нынешнем своем пресс-туре фокусировались на рекордах в Ида-Вирумаа. Нашли мы их, конечно же, и в Алутагузе. Впрочем, и сама волость – своего рода рекордсмен.

– Мы самая большая материковая волость Эстонии, – поясняет старейшина волости Тауно Выхмар, с которым мы беседуем в открытом павильоне, вдыхая лесные ароматы, – но самая малонаселенная. Территория у нас почти 1 тыс.500 квадратных километров, в то время как во всем Ида-Вирумаа – 3 тысячи.

И проживает на этой половине уезда всего лишь 4700 жителей (в остальной части Ида-Вирумаа -140 тысяч). «Налогоплательщиков у нас 2 тысячи, а хозяйствовать нужно наравне со всеми и даже лучше: люди здесь должны быть довольны жизнью. Иначе зверей у нас будет больше, чем людей», – смеется старейшина.

– А зверей в самом деле много, зайдешь в лес и так вот запросто на кого-то нарвешься?

– Да нет, это нашим гостям не грозит, – поясняет Тауно, – звери сторонятся людей, а слух у них с нашим не сравнится.

Но все же признается: недавно видел медведицу с медвежатами метрах в 20 от себя. Благо, что сидел в машине: лесные мамаши – особы довольно решительные.

Старейшина с удовольствием называет и другие рекордные места Алутагузе: самый протяженный песчаный пляж в Эстонии ( 34 км чистого песка) по берегу Чудского озера; река Нарва – самая полноводная река Эстонии (на долю Алутагузе приходится 30 км); Куртнаские озера – озерная система с наибольшей в Эстонии компактностью; Пухату – самый крупный в Эстонии болотный массив.

- Наша цель – сохранить эту природу в таком состоянии, какова она сейчас, – говорит мой собеседник.

Но ведь цель улучшать уровень жизни в регионе тоже остается. А как улучшать, если бюджет самоуправления Алутагузе – около 10 млн евро (примерно в 10 раз меньше, чем, скажем, в Нарве)? И при этом чуть ли не каждый день, по словам Тауно Выхмара, волость получает предложения о сооружении какого- то производственного объекта: инвесторы ветропарков просто грезят этими местами.

- Пусть нас и считают странными, но мы всем отказываем, будем отказывать и впредь, – говорит старейшина.

Ничуть не странные, однако: волость и при этой данности активно развивается, самоуправление даже строит на свои средства производственные объекты. Но об этом удивительном обстоятельстве мы расскажем вам в следующий раз. А сейчас – отдыхаем!

Медпункт и прачечная, ордена и медали

Мы с вами – на территории музея шахты Кохтла. Этот шахтный мир находится на расстоянии 18 км от Йыхви и является историческим продолжением шахты Кохтла-Нымме, закрытой в 90-х годах прошлого века. Первоначально шахту решили затопить, но нашлась, к счастью, другая идея. Музей «Кохтла» – единственный в своем роде в Прибалтике, но при всем том непрерывно наращивает свою ценность, здесь всегда есть новости.

Алутагузеский походный клуб предложит вам не только серьезные занятия, но и веселые развлечения. Это можно назвать – «Удержись на ящике»

В этот раз нас познакомили с возможностями активного отдыха, которые с недавних пор предлагает посетителям музея Алутагузеский походный клуб. Особенно они придутся по вкусу людям, желающим освоить или усовершенствовать свои скалолазные навыки: в вашем распоряжении высоченная сортировочная башня, нужное снаряжение и опытные инструкторы.

Экспозиция музея «Кохтла» делится на четыре части: подземная шахта, сортировочный комплекс с плитняковой башней и обогатительной фабрикой, открытая территория с искусственной насыпью, техникой и постройками, здание управления музея. Мои коллеги в своих репортажах с предыдущих поездок вам о них уже рассказывали.

Нам осталось побывать в «Белом доме» – это бывшее управление шахты. Наш экскурсовод, некогда работник управления, говорит, что долгое время по поводу этого здания у «ликвидаторов шахты» никаких планов не было. В какой-то момент все содержимое конторы было подготовлено для утилизации, но все же было решено сделать здесь центр посещения.

- Мы успели спасти несколько мешков, и это облегчило нам создание экспозиции, воссоздающей атмосферу здания администрации в советский период, – рассказывает экскурсовод.

При всей простоте экспозиции ее организаторам удалось передать и пафос, и повседневную сторону шахтерского труда: вы увидите здесь бархатные знамена, рабочие инструменты и даже фрагмент детской игры «в сланцеперевозку».

Шахта «Кохтла-Нымме», как нам объясняют, из 7 подземных шахт, действовавших в Ида-Вирумаа, считалась наиболее успешной. Качество и количество труда были поставлены тут во главу угла на всех уровнях работы. В том числе и в конторе: экраны оперативного слежения за темпом работы, наглядная агитация, различные графики – все это чудом сохранилось до сегодняшнего дня и получило прописку в музее. Медпункт, прачечная, коммутатор – теперь уже тоже историческая экзотика, но для кого-то и повод вспомнить молодость, для других – включить свою фантазию. Недавно в музейном пространстве появилась даже типичная квартира шахтера.

Сафари на джипах и водный вояж

Однако нас c вами уже поджидают новые приключения: сафари на джипах, аттракцион от фирмы Adrenaator Grupp. По искусственной возвышенности мы направляемся к карьеру Айду. Несемся по кочкам и лужам, восторгаемся и охаем.

И вот наши джипы уже на восточной стороне карьера, и перед нами возникает озеро, заполненное водой бирюзового цвета.

- 10 лет тому назад здесь еще был карьер, он работал с 1974 по 2012 год, – рассказывает нам местный краевед. – Когда шахту закрыли, вода стала постепенно подниматься и дошла до природного уровня.

Сейчас взревет мотор, и мы помчимся по водной глади, любуясь на живописные берега



Таким вот необычным образом образовался в этом месте водоем, целых 25 километров водных путей. Вода здесь, оказывается, настолько чистая, что со временем в бывшем карьере появилась рыба. К другим достоинствам этого водоема можно отнести его живописные берега: это древние глинты, сверху покрытые деревьями. Все это мы смогли рассмотреть благодаря еще одному аттракциону от фирмы Adrenaator – катанию на надувных моторных лодках.

Центр гребли и подводная сауна

Край приключений – наверняка многие из нас встречали такое выражение применительно к нашему региону. Это маркетинговое изобретение принадлежит Туристическому кластеру Ида-Вирумаа. «Работает?» —спросили мы у консультанта кластера Кадри Ялонен.

- Да, наш слоган работает, – говорит Кадри. – И наша стратегия себя оправдывает – рекламировать уезд, а не отдельные туристические объекты или предприятия. В таком качестве мы активно себя рекламировали – в Финляндии, в России, внутри страны, за 2 года сделали 45 рекламных кампаний. И 2019 год для туризма Ида-Вирумаа стал рекордным – около 500 тысяч ночевок.

Нам есть что предложить туристам – есть интересные места, аттракционы и услуги. И постепенно появляются новые. Самое крупное событие в этом смысле – новая экспозиция Нарвского замка.

Что ожидается? Осенью стартует и в следующем году завершится инвестиционный проект на карьере Айду. Это будет что-то особенное: центр гребли, где можно будет проводить международные соревнования. А также это приключенческие аттракционы и даже такие необычные развлечения, как подводная сауна. А в ноябре в Силламяэ войдет в строй новый променад по берегу моря.

Много усилий, говорит Кадри Ялонен, кластер и партнеры направляли на внутреннего туриста, и это очень выручило в период ограничений на перемещение: в Ида-Вирумаа заполняемость мест размещения в июне была 50 процентов, в июле – 70. Но к осени жители Эстонии уже отгуляют отпуска. Туристическому сектору предстоят новые испытания.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Фото Татьяны ЗАВЬЯЛОВОЙ