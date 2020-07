Жители Эстонии этим летом путешествуют по своей стране

Дата публикации: Сегодня, 09:28 Просмотрено: 23

Жители Эстонии желают путешествовать также и этим летом, но в основном предпочитают поездки по своей стране и в соседние страны.

Как выяснилось из результатов опроса, проведенного If Kindlustus в странах Балтии, этим летом мало кто хотел бы выехать за пределы Европы.

По словам менеджера по личному страхованию If Kindlustus Кайрит Лухт, этим летом будет преобладать внутренний туризм. Тем не менее, 31% жителей Эстонии желают посетить соседние страны, 11% – более отдаленные европейские страны и 4% респондентов – выехать за пределы Европы.

«Если среди 18 – 24-летних насчитывается только 3% тех, кто не путешествует по стране или за ее пределами, то среди 55 – 65-летних таких уже 27%. Наибольшие возрастные отличия отмечены во внутреннем туризме и посещениях соседних стран, в то время как к поездкам в отдаленные страны отношение довольно одинаковое. По Эстонии и соседним странам путешествуют в основном на личном автомобиле (84 и 77% поездок соответственно). Примерно четверть респондентов используют личный автомобиль также для более длительных поездок по Европе. В общем, в отдаленные страны по-прежнему летают на самолете», – пояснила Лухт.

Разумеется, медицинская страховка важна для всех поездок, в том числе в соседние страны, а также при поездках на личном автомобиле. Но если выезжают куда-то далеко и несут на поездку значительные расходы, то как поездку, так и ее отмену следует по возможности хорошо застраховать.

«Если для посещения соседних стран может быть достаточно обычной страховой защиты, то более дорогие и дальние поездки нуждаются в более надежном страховании. Важно подобрать максимально широкое страхование, которое бы покрывало такие случаи, когда, например, Министерство иностранных дел рекомендует отменить поездку в какой-либо регион по причине вспышки болезни, эпидемии или пандемии, массовых беспорядков, вооруженного конфликта, терроризма, войны или стихийных бедствий. Более широкое страховое покрытие также может помочь в случае забастовок или отменены мероприятий и деловых встреч. Зачастую подобное невозможно предусмотреть при покупке билетов или тура, но крупные расходы на поездку можно защитить от непредвиденных обстоятельств», – пояснила Лухт.

По сравнению с жителями других стран Балтии жители Эстонии несколько чаще готовы путешествовать по соседним странам, в то время как литовцы больше, чем другие, предпочитают внутренний туризм. В опросе, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие 1000 человек из каждой страны.

