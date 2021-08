12-летняя девочка - самая юная призерка в истории Олимпийских игр

Олимпийской чемпионкой Токио в скейтбординге в дисциплине "Парк" стала японка Сакура Йосодзуми, а серебро взяла другая японка — 12-летняя Кокона Хираки, которая стала самой юной призеркой в истории проведения Олимпийских игр.

Фото: JON OLAV NESVOLD/KEYSTONE PRESS AGENCY

Скейтбординг впервые представлен в программе Олимпийских игр. В этом виде спорта лучшие результаты показывают молодые участники соревнований, которым меньше 20 лет.

У женщин в финале дисциплины "Парк" 19-летняя Йосодзуми набрала 60,09 балла и стала чемпионкой. Второе место заняла 12-летняя Хираки (59,04 балла), третье — 13-летняя британка Скай Браун (56,47). На троих призерам всего 44 года.

Congrats to Japan's Sakura Yosozumi 🥇, Cocona Hiraki 🥈, and Great Britain's Sky Brown 🥉 on their podium finish at the first Olympic women's park skateboarding final! #dewtour #skateboarding pic.twitter.com/ogbxQEqtXG