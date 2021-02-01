Новый рекорд Эстонии на Олимпиаде!

Дата публикации: Вчера, 12:50 Просмотрено: 76

На Олимпиаде в Токио во вторник состоялся финал в беге на 400 метров с барьерами. Его победителем стал норвежец Карстен Вархольм, эстонец Расмус Мяги занял 7-е место.

Фото: ERR

Считавшийся главным претендентом на победу Вархольм подтвердил статус фаворита, установив новый мировой рекорд - 45,94 секунды.

Серебряная медаль досталась Рэю Бэнджамину из США, бронза у Элисона дос Сантоса из Бразилии.

Единственный представитель Эстонии Расмус Мяги с новым национальным рекордом - 48,11 секунды - занял в компании лучших барьеристов мира седьмое место, опередив спортсмена из Италии Алессандро Сибилио.

Уровень финального забега был очень высоким. Американец Бэнджамин установил новый рекорд Северной Америки, бразилец дос Сантос - новый рекорд Южной Америки, новые рекорды своих стран помимо Мяги установили также ставший четвертым представитель Британских Виргинских островов Кайрон Макмастер и занявший шестое место Ясмани Копельо из Турции. А финишировавший пятым Абдеррахман Самба из Катара показал свой лучший результат в текущем сезоне.

Предыдущий рекорд Эстонии - 48,36 секунды - также принадлежал Расмусу Мяги. Его он установил в полуфинале Олимпиады в Токио.





ERR