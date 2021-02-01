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В Японии сделали уникальное кимоно для каждой страны — участницы Олимпиады 2021 года. Смотрите, какое досталось Эстонии.

Кимоно Эстонии в японском стиле во всей красе. Автор: Олимпиада в Токио

Как говорится на сайте проекта, в работе, основанной на цветах эстонского флага, синем, белом и черном, центральным элементом является национальный цветок Эстонии — василек, который удовлетворяет вкусы людей, предпочитающих простой дизайн. На первый взгляд узор выглядит простым, но если присмотреться, можно увидеть, что каждый цветок обрамляет светло-фиолетовый контур, сами лепестки и сердцевинки цветков покрыты разнообразными узорами. Кроме того, судя по авторскому описанию (на фото этого не видно) на кимоно среди узоров можно увидеть рождественскую елку, которая придает работе красок и юмора, — так как, по одной из версий, именно в Эстонии зародилась традиция ставить рождественские елки на площадях европейских городов.

Японские мастера создали 196 кимоно с уникальным дизайном, которые представляют все страны — участницы Олимпиады в Токио. Стоимость одного наряда — почти в 1 млн иен (около 7700 евро)





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