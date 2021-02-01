Эстонские фехтовальщицы получили золото на Олимпиаде!

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Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпаге во вторник стала победителем командного олимпийского турнира. В поединке за золото она обыграла Южную Корею - 36:32.

Фото: ERR

В крайне напряженной борьбе эстонские шпажистки вырвали победу у южнокорейских фехтовальщиц со счетом 36:32. В один голос олимпийские чемпионки заявили, что не могут поверить в свой успех. Все проведенные ими бои были исключительно тяжелыми и они отдали все силы для победы.

Во вторник утром эстонская сборная в полуфинале одержала победу над сборной Италии и вышла в финал. Эстонские спортсменки выиграли встречу со счетом 42:34.

Перед этим эстонские спортсменки выиграли у своих польских соперниц со счетом 29:26, хотя в какой-то момент польские фехтовальщицы вышли в лидеры с четырьмя уколами.

В составе эстонской сборной Юлия Беляева, Катрина Лехис, Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих.





BNS