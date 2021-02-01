У Эстонии — первая медаль Олимпиады!

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Катрина Лехис в упорной борьбе выиграла бронзовую медаль у россиянки Айзанат Муртазаевой! Есть первая медаль Эстонии на Олимпийских играх в Токио!

Фото: DELFI

Первая треть закончилась в нашу пользу — 3:1. В начале второго раунда россиянка выиграла три укола подряд и вышла вперед, но Катрина смогла переломить неудачное начало трети и взяла инициативу в свои руки — 7:4 по итогам раунда.

В заключительной трети поединка Катрина смогла удержать преимущество и теперь примеряет бронзовую медаль медаль Олимпийских игр и трогательно обнимается с тренером! Молодец, Катрина!

А золото в соревновании шпажисток выиграла китаянка Йвень Сунь, победив в финале обидчицу Катрины, румынку Ану-Марию Попеску.

Хроника этого олимпийского дня в соревнованиях шпажисток была такой:

В 4.25 по Таллинну Эрика Кирпу встретилась с опытнейшей американкой Келли Херли (бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в командном фехтовании), и до последних секунд поединка вела. Однако при счете 14:13 эстонская спортсменка сначала позволила сопернице сравнять счет, а потом пропустила решающий укол в овертайме.

А вот Юлия Беляева уверенно разобралась с чемпионкой Европы 2019 года, француженкой Каролин Витали — 15:5. Завладев преимуществом с самого начала боя, наша спортсменка так и не отдала его, уверенно выйдя в следующий раунд.

Поддержала ее почин и Катрина Лехис — во встрече с вице-чемпионкой мира 2017 года Евой Тржебинской из Польши хоть и понадобился овертайм, но он остался за нашей шпажисткой — 11:10 и Катрина выходит в следующий раунд.

Бой 1/8 сложился для Юлии Беляевой нервно только в самом начале. Ее соперница, хозяйка Нозоми Сато, повела 3-2. Но наша шпажистка быстро взяла инициативу в свои руки, нанеся несколько точных уколов и уверенно выиграв 15-10. Катрина Лехис также без проблем прошла в 1/4, победив итальянку Мару Наваррию с тем же счетом, что и Беляева у своей соперницы — 15:10.

В 1/4 финала соперницы у наших шпажисток были очень серьезные. Юлия встретилась с одной из фавориток турнира шпажисток, опытной румынкой Аной-Марией Попеску, многократной призеркой чемпионатов мира и Олимпийской чемпионкой в командной шпаге. Попеску в итоге сполна оправдала столько высокий номер посева (2) — победа над Юлией 15:8

Соперницей Катрины стала итальянка Розелла Фьяминго — серебряный призер Олимпиады в Рио. Но бой получился "в одну калитку". Наша шпажистка сразу взяла инициативу, провела две успешные атаки, заставила итальянку занервничать. Фьяминго даже получила желтую карточку — настолько у нее ничего не получалось. В итоге — уверенная победа Катрины 15:7 и она в полуфинале, где встретится с обидчицей Юлии Беляевой, румынкой Аной-Марией Попеску.

Вторую полуфинальную пару составили россиянка Айзанат Муртазаева и китаянка Ивень Сунь. Болеем за эстоно-российский финал?

Итак, в полуфинале встретились эстонка Катрина Лехис и румынка Ана-Мария Попеску. В первой трети чувствовалась осторожность и уважение соперниц друг к другу, но все-таки небольшое преимущество осталось за румынкой, 2:3.

Вторая треть началась с размена ударами, Катрина сравняла, 4:4, но опыт румынки взял свое — три результативных атаки подряд, и уже 8:5 в пользу Попеску.

Заключительная треть поединка не поменяла расклад в матче — итоговая победа румынской шпажистки 15:11.

Теперь Катрина Лехис в матче за третье место сразится с россиянкой Айзанат Муртазаевой. В финале Попеску встретится с китаянкой Ивень Сунь.





BNS