Первая сенсация на Олимпийских играх

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21 июля состоялись первые игры женского футбольного турнира.

Вместо того чтобы отомстить за свое поражение на Олимпийских играх в Рио, женская футбольная команда США проиграла с разгромным счётом, что оказалось первой сенсацией на Олимпийских играх.

Фото: SCANPIX

Действующих чемпионов Кубка мира разгромил их давний противник — сборная Швеции. Игра у американок не задалась, и свой первый на Олимпийских играх матч они могли проиграть и с более разгромным счётом, чем 3:0.

После поражения от Бразилии со счетом 4:0 в полуфинале Чемпионата мира 2007 года результат последнего матча оказался худшим среди всех результатов, показанных командой на международных турнирах. Также это поражение оказалось для женской сборной США первым с января 2019 года и завершившим беспроигрышную серию из 44 матчей.

Американки ждали эту игру пять лет, с тех пор как проиграли Швеции по пенальти в четвертьфинале Олимпиады 2016 года. В тот год они впервые не смогли завоевать медали ни на Олимпийских играх, ни на Чемпионате мира.

На Играх в Токио сборная США считается главным фаворитом, потому что она недавно стала обладателем Кубка мира и планировала одновременно стать и олимпийским чемпионом. Дополнительный год подготовки из-за переноса Олимпиады в связи с коронавирусом был спортсменам только на руку.

Пока ещё ничего не потеряно. Две лучшие команды, занявшие третье место, будут играть с командами, занявшими первые и вторые места в каждой группе в четвертьфинале. По иронии судьбы три команды, занявшие третье место на Играх 2016 года в Рио, проведут игры со сборной США и в этом сезоне.

Интересно, что обе сборные в связи с официальным началом Олимпийских игр преклонили колени перед матчем в знак протеста против расизма, дискриминации и неравенства. Спортсменам разрешено выражать свою позицию перед началом соревнований или во время представления команды. Однако жест должен соответствовать критериям, которые определены МОК.

Многих фанатов ошеломило и поражение, и небрежная игра сборной США, и соцсети захлестнули волны разочарования.





DELFI