Энели Ефимова из Силламяэ выиграла бронзовую медаль на ЧЕ по плаванию

Дата публикации: Сегодня, 11:10 Просмотрено: 88

На продолжающемся в Риме чемпионате Европы по плаванию среди юниоров 14-летняя Энели Ефимова завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров брассом.

Энели Ефимова. Фото: Eesti Ujumisliit

В финальном заплыве в среду вечером эстонская спортсменка преодолела дистанцию за 30,91 секунды, сообщили в четверг "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Первое место досталось 16-летней итальянке Бенедетте Пилато - 30,13 секунды.

Второе время показала 15-летняя россиянка Елена Богомолова - 30 и 68 сотых секунды.

Пилато в мае выиграла взрослый чемпионат Европы на этой же дистанции, проплыв в финале за 29,35 секунды. В полуфинале итальянка установила новый мировой рекорд на этой дистанции - 29,30 секунды.





ERR