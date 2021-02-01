Скоро определят первого финалиста Евро-2020

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Во вторник, 6 июля, на чемпионате Европы по футболу пройдет первый полуфинальный матч, в котором встретятся сборные Италии и Испании.

Футболисты сборной Италии. Фото: AFP

В прямом эфире поединок с комментарием на русском языке покажут телеканал ETV+. Игра состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Комментируют журналисты ERR Алексей Маргиев и Игорь Савельев.

До матча

На нынешнем турнире итальянцы выиграли все пять своих матчей, в том числе выбив из борьбы в 1/4 финала сборную Бельгии. Лишь однажды - в поединке 1/8 финала против Австрии - команде Италии для того, чтобы обыграть соперника, понадобилось дополнительное время.

Испанцы на Евро-2020 также не знают поражений, но в основное время сумели выиграть лишь один раз - в поединке заключительного тура группового раунда, со счетом 5:0 разгромив словаков. В 1/8 финала против Хорватии они победили в овертайме , а Швейцарию в 1/4 финала одолели только в серии послематчевых пенальти.

В полуфинале итальянцам не поможет Леонардо Спинаццола, получивший травму в матче с Бельгией. У сборной Испании под вопросом участие Пабло Сарабии.

"Будет непростой матч, даже несмотря на то что Испания отличается от Бельгии. Матч будет сильно отличаться от нашей предыдущей игры, но трудностей будет не меньше. Испания многие годы доминировала. Сейчас у них сменилось поколение, команда стала моложе, но в ее составе по-прежнему много прекрасных игроков и замечательный тренер", - цитирует официальный сайт УЕФА наставника сборной Италии Роберто Манчини.

"Не думаю, что обе команды смогут доминировать. Будет интересно посмотреть, кто выиграет эту дуэль. У Италии много классных игроков, но самое главное - это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы. Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспектах, так что матч будет интересным. У обеих команд будут моменты", - сказал главный тренер сборной Испании Луис Энрике.

Победитель матча Италия-Испания сыграет в финале турнира с сильнейшей командой в противостоянии Англии и Дании, которое пройдет 7 июля.





ERR