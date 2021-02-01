В олимпийскую сборную Эстонии вошли 33 спортсмена

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Исполнительный комитет Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) в пятницу на своем электронном совещании утвердил состав сборной Эстонии на Олимпийских играх в Токио — в составе сборной 33 спортсмена, выступающих в 14 дисциплинах, а также 48 человек из числа сопровождающего персонала.

Команда эстонских шпажисток. Фото: TRIFILETTI / BIZZI Team

Как передала BNS пресс-служба ЭОК, велоспорт Эстонии в Токио представят Танель Кангерт, Пеэтер Пруус и Яаника Лыйв; дзюдо — Григорий Минашкин; легкую атлетику Ксения Балта, Роман Фости, Тийдрек Нурме, Расмус Мяги, Майсель Уйбо, Иоханнес Эрм и Карель Тильга; пулевую стрельбу — Пеэтер Олеск.

В составе сборной также борцы Эпп Мяэ и Артур Вититин, яхтсмены Ингрид Пууста и Карл-Мартин Раммо, наездница Дина Эллерманн, бадминтонисты Кристин Кууба и Рауль Муст, гребцы Тыну Эндрексон, Юри-Микк УдамЮ Аллар Рая, Каспар Таймсоо и Иоханн Поолак, теннисистка Анетт Контавейт, триатлонистка Кайди Кивиоя, пловцы Энели Ефимова и Крегор Зирк, фехтовальщицы Эрика Кирпу, Юлия Беляева, Катрина Лехис и Ирина Эмбрих и лучница Реэна Пярнат.

Летние Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и продолжатся до 8 августа. Прямую трансляцию стартов будут вести телеканалы Kanal 2, Kanal 12 и Duo 7, а также портал Postimees.ee.

Информацию о сборной Эстонии можно найти по адресу https://www.eok.ee/tokyo-2020.





BNS