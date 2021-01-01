Глава МОК исключает возможность повторного переноса или отмены Олимпиады

Спорт / В миреГлава МОК исключает возможность повторного переноса или отмены Олимпиады
Дата публикации: Сегодня, 10:42 Просмотрено: 76
Повторный перенос или отмена Олимпийских игр в Токио не обсуждается, заявил глава международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
По его словам, хотя из-за распространения коронавирусной инфекции на большей части Японии введен режим чрезвычайной ситуации, все задействованные стороны стремятся к успешному проведению Олимпиады.
Президент МОК подчеркнул, что спекуляции о переносе или отмене игр не помогут в планировании мероприятия.
"Наша цель – проведение Олимпийских игр, а не их отмена. Комитет круглосуточно работает, чтобы обеспечить безопасное проведение соревнований", - сказал Бах.
Президент МОК оставил без ответа вопрос о том, когда можно будет обсуждать возможную отмену Олимпийских игр. "Мы не говорим о том, состоится ли Олимпиада. Мы говорим о том, как она пройдет", - отметил глава.
Для проведения игр планируется разработать свод правил, который будет включать в себя важные пункты, например, правила социальной дистанции и карантина.
Олимпийские игры должны были состоятся в 2020 году в Токио, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
ERR