В Эстонии стартовал чемпионат мира по авторалли

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Утром в пятницу, 4 сентября, лучшие гонщики мира вышли на тестовые заезды. Вечером в Эстонском национальном музее состоится торжественная церемония открытия соревнований. В субботу и воскресенье состоятся гонки.

Всего в гонках Rally Estonia примут участие 59 пар, из них 14 гонщиков из Эстонии. Им предстоит проехать 233 км по дорогам в Южной Эстонии.

Эстония впервые принимает у себя международный этап чемпионата мира.

После трех этапов лидирует команда Toyota Себастьяна Ожье и Жюльен Инграссия на (62 очка), на втором месте идут Элфин Эванс и Скотт Мартин (54 очка), на третьем команда Hyundai Тьерри Нёвилль и Николя Гилсул (42 очка).

Чемпионы мира прошлого года Отт Тянак и Мартин Ярвеоя с 38 очками занимают пятое место.

Для предотвращения распространения коронавируса зрители Rally Estonia на всех смотровых площадках обязаны быть в масках. Ожидается 16 000 зрителей.

ERR