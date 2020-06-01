Нарвский "Транс" и "Курессааре" сыграли вничью

Дата публикации: Вчера, 23:30 Просмотрено: 63

Матч 19-го тура чемпионата Эстонии по футболу между нарвским "Трансом" и "Курессааре" закончился вничью - 0:0.



Для "Курессааре" ничья в Нарве стала продолжением начавшейся в июле серии ничьих. Команда не выигрывала уже девять встреч подряд.

В турнирной таблице "Транс" с 20 очками занимает 7-е место, ФК "Курессааре" идет на 8-м месте (17 очков).

Матч проходил на стадионе "Кренгольм" в Нарве, присутствовали 315 зрителей.

ERR, фото Сергея Степанова