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Спорт / Конвейер новостейНарвский "Транс" и "Курессааре" сыграли вничью

Дата публикации: Вчера, 23:30 Просмотрено: 63

Матч 19-го тура чемпионата Эстонии по футболу между нарвским "Трансом" и "Курессааре" закончился вничью - 0:0.


Для "Курессааре" ничья в Нарве стала продолжением начавшейся в июле серии ничьих. Команда не выигрывала уже девять встреч подряд.
В турнирной таблице "Транс" с 20 очками занимает 7-е место, ФК "Курессааре" идет на 8-м месте (17 очков).
Матч проходил на стадионе "Кренгольм" в Нарве, присутствовали 315 зрителей.

ERR, фото Сергея Степанова

Нарвский "Транс" и "Курессааре" сыграли вничью
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