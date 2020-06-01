Армянский футболист, игравший за "Транс", скончался от остановки сердца

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В воскресенье, 9 августа, на 35-м году жизни скончался армянский футболист и тренер Левон Касабоглян, который в сезоне 2010 выступал в чемпионате Эстонии за нарвский "Транс".

О смерти Касабогляна, работавшего тренером в Казахстане, сообщил официальный сайт ереванского футбольного клуба "Арарат".

По данным армянских СМИ, Левон Касабоглян умер от остановки сердца.

Летом 2010 года Касабоглян подписал контракт с нарвским "Трансом", но пробиться в основной состав команды не сумел. В том чемпионате он выходил на замену в шести поединках, в которых забил 2 гола.

В сезоне 2010 "Транс" занял третье место, набрав 76 очков.



О смерти Касабогляна, работавшего тренером в Казахстане, сообщил официальный сайт ереванского футбольного клуба "Арарат".

По данным армянских СМИ, Левон Касабоглян умер от остановки сердца.

Летом 2010 года Касабоглян подписал контракт с нарвским "Трансом", но пробиться в основной состав команды не сумел. В том чемпионате он выходил на замену в шести поединках, в которых забил 2 гола.

В сезоне 2010 "Транс" занял третье место, набрав 76 очков.

ERR