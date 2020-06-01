Viru Prospekt Армянский футболист, игравший за "Транс", скончался от остановки сердца » Сайт газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка Наша редакция

Спорт / УтратаАрмянский футболист, игравший за "Транс", скончался от остановки сердца

Дата публикации: Сегодня, 09:26 Просмотрено: 381

В воскресенье, 9 августа, на 35-м году жизни скончался армянский футболист и тренер Левон Касабоглян, который в сезоне 2010 выступал в чемпионате Эстонии за нарвский "Транс".

О смерти Касабогляна, работавшего тренером в Казахстане, сообщил официальный сайт ереванского футбольного клуба "Арарат".

По данным армянских СМИ, Левон Касабоглян умер от остановки сердца.

Летом 2010 года Касабоглян подписал контракт с нарвским "Трансом", но пробиться в основной состав команды не сумел. В том чемпионате он выходил на замену в шести поединках, в которых забил 2 гола.

В сезоне 2010 "Транс" занял третье место, набрав 76 очков. 


О смерти Касабогляна, работавшего тренером в Казахстане, сообщил официальный сайт ереванского футбольного клуба "Арарат".
По данным армянских СМИ, Левон Касабоглян умер от остановки сердца.
Летом 2010 года Касабоглян подписал контракт с нарвским "Трансом", но пробиться в основной состав команды не сумел. В том чемпионате он выходил на замену в шести поединках, в которых забил 2 гола.
В сезоне 2010 "Транс" занял третье место, набрав 76 очков.

ERR

Армянский футболист, игравший за "Транс", скончался от остановки сердца
Поделиться

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все