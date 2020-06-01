За матч с "Тулевиком" наказаны нарвский "Транс" и судья

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Дисциплинарная комиссия Эстонского футбольного союза (ЭФС) обсудила произошедший в Нарве 3 июня инцидент на матче высшей лиги чемпионата страны между "Трансом" и "Тулевиком". Было принято решение наказать "Транс" штрафом в 200 евро, а судью Стена Клаасена - предупреждением.

После первого тайма "Транс" проигрывал "Тулевику" со счетом 0:1. Сидевший на скамейке запасных президент "Транса" Николай Бурдаков на 42-й минуте получил желтую карточку за слишком бурные эмоции. А в перерыве он снова выразил неудовлетворенность действиями судей, назвав Стена Клаасена (начинал матч в роли помощника арбитра, а затем из-за травмы стал четвертым рефери - прим. ред) нечестным, бессердечным и бессовестным человеком, передает пресс-служба ЭФС.

Судьи обсудили, стоит ли показывать Бурдакову вторую желтую карточку, но решили этого не делать.

Исполнявший обязанности четвертого судьи Клаасен сказал своим коллегам по микрофону следующее: "С этим человеком нельзя говорить, он больной". Сказанное Клаасеном услышал находившийся рядом представитель "Транса" Константин Бурдаков (сын Николая Бурдакова - прим. ред), который пришел в ярость и назвал судей клоунами. Был и небольшой физический контакт. Эмоции снова выражал и Николай Бурдаков, кричавший на судей.

В сложившейся ситуации главный арбитр показал красные карточки обоим Бурдаковым. Нарвская команда в итоге проиграла со счетом 0:2.

ЭФС начал дисциплинарное расследование, попросив объяснительные у "Транса", судей и инспектора матча.

Дисциплинарная комиссия решила наказать "Транс" штрафом в 200 евро, а судью Клаасена - предупреждением. Дальнейшее решение по Клаасену должна принять Судейская комиссия ЭФС, которая занимается назначением судей.

Николай и Константин Бурдаковы из-за удалений пропустили матч "Транса" с "Легионом".