Входил в десятку лучших арбитров по баскетболу в СССР и судил чемпионат Ливана. Нарвитянину Павлу Антонову исполнилось 75

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В позапрошлые выходные бывшие коллеги по Нарвской спортшколе «Энергия» поздравили с 75-летием нарвитянина, арбитра международной категории по баскетболу Павла Ивановича Антонова. Они же попросили рассказать о нем на страницах нашего издания, сочтя, что мимо такой даты пройти нельзя.

Заниматься баскетболом в Нарвской спортшколе гороно Павел Антонов начал в 13 лет. Любовь к этому виду спорта ему привил первый тренер — Файк Махмудович Эфендиев, учитель физкультуры Нарвской 3-й школы, где базировалось отделение баскетбола спортшколы. Тогда же, в школьные годы, Павла начали привлекать к судейству баскетбольных игр.

Отучившись практически во всех школах города (№№1, 3, 4 и 7), он работал слесарем: сначала на Литейно-механическом заводе, а затем на заводе «Балтиец», имевшем сильную баскетбольную команду. Оттуда был призван на службу в ВМФ, служил в рядах моряков-подводников в городах Кронштадт и Полярный. Создавал и там баскетбольные команды, они становились призерами чемпионатов Ленинградской Военно-морской базы и Северного флота.

Вернулся на «Балтиец» в качестве спортметодиста, поступил на отделение спортивных игр Ленинградского техникума физкультуры и спорта, организовал на заводе мужскую баскетбольную команду, был в ней играющим тренером. На протяжении многих сезонов команда была призером 2-й лиги чемпионата Эстонии, а ее игроки, включая тренера, входили в сборную города, которой руководил Валерий Павлович Карасев, подготовивший плеяду сильнейших баскетболистов Нарвы.

В начале 1969 года Антонову доверили судейство проходивших в Нарве игр среди женских команд Эстонии. Так началась его карьера арбитра в большом баскетболе. Рекомендацию в состав судейской коллегии Эстонии на всесоюзные соревнования он получил от главного судьи этих игр Александра Агафонова.

В звании судьи республиканской категории Павел Антонов принял участие во Всесоюзной спартакиаде школьников 1972 года, судил матч за 1-2 места в Киеве, где проходили финальные игры. После окончания этих игр Всесоюзная коллегия арбитров включила его в состав бригады для судейства чемпионата СССР среди команд Высшей лиги. Первый матч чемпионата с его участием состоялся между мужскими командами «Жальгирис Каунас» и «СКА Киев» в Литве. Еще через год ему было присвоено звание судьи Всесоюзной категории, бывшее в то время наивысшим в стране.

За отличное проведение игр чемпионата Союза Павел Антонов в 1977 году был включен в состав арбитров на международный семинар в Болгарии, где успешно сдал теоретический экзамен и практическое судейство. В том же году ему присвоили звание арбитра Международной категории, которую на тот момент в Эстонии помимо него имели только два человека — Антс Кяби и Валду Сууркаск. К этой тройке в 1979 году добавился и его первый наставник Александр Агафонов.

Ему, в начале 80-х входившему в десятку лучших арбитров Советского Союза, было доверено судейство дополнительного матча за звание чемпионов СССР между женскими командами титулованных клубов «ТТТ Рига» и «Спартак» (Московская обл.).

После распада Советского Союза из-за невостребованности в Коллегии баскетбольных арбитров Эстонии он принял предложение продолжить работу арбитром в Российской Федерации баскетбола. В этом качестве отсудил 10 чемпионатов России среди команд Суперлиги.

В 1996 году Антонов был отобран для проведения чемпионата по баскетболу Ливана. Это были, вспоминает Павел Иванович, 5 трудных месяцев. Между командами часто возникали конфликты на религиозной почве, нередко заканчивавшиеся потасовками и привлечением полиции. Но профессиональные навыки судей помогали проводить матчи на высоком уровне.

Закончив в начале 2000-х активное судейство, перешел в разряд комиссаров, задачей которых является контроль работы арбитров матчей чемпионатов России Супер-лиги и Премьер-лиги.

В настоящее время Антонов участвует в проведении первенств России по баскетболу среди юниорских команд и студенческой Лиги ВТБ.

Павел Иванович дорожит своей семьей. 52 года брака с женой Мариной не ослабили юношеских чувств и привязанности. Его не сильно заботит, что собственные дети не выбрали спортивную стезю, зато дочь Юлия стала педагогом, обучает русскому языку учеников Нарвского языкового лицея. Большую гордость у дедушки вызывают спортивные успехи внучки Валерии Петровой, чемпионки и неоднократного призера Эстонии по настольному теннису. Зять Павла Ивановича - Владимир Петров - является тренером-педагогом по этому виду спорта в Нарвской спортивной школе Паэмурру.

Наталья Соболева



