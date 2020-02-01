ФОТО: Мы болели за «красных»… «Транс» проиграл «Флоре» в Суперкубке

Дата публикации: Сегодня, 16:47 Просмотрено: 78

В день матча на Суперкубок Эстонии между чемпионом страны таллиннской «Флорой» и обладателем Кубка нарвским «Трансом» арена «Калев-Фама» установила рекорд – на ее трибунах собралось более 680 зрителей.



Фото: Виталий ШКОЛА

Болели, конечно, в подавляющем большинстве за игроков в красной форме, за «Транс», хотя и у «Флоры» была весьма громогласная группа поддержки.

Погода выдалась совсем не футбольная – сначала мелкий дождь, а потом и мокрый снег. Объективности ради скажем, что команды находились в равных условиях. И «Флора» нас переиграла. Счет 2:0 в пользу гостей – вполне по игре.

Нельзя сказать, что «Флора» наших футболистов просто задавила. Тогда бы и счет был другим. Но в атаке гораздо чаще были гости, а вполне достойные попытки «Транса» пресекались защитниками «Флоры». К сожалению, не без помощи главного судьи Роомера Тараева, который упорно не замечал нарушений со стороны столичной команды. Зато на малейшее отклонение от правил со стороны «Транса» реагировал незамедлительно и жестко: во втором тайме на нарвскую команду обрушился целый водопад карточек – и желтых - для игроков, и красная – для тренерского штаба, когда был удален ассистент главного тренера Ильгар Набиев. Это была как бы «карточка за карточку» - наши тренеры вполне, на мой (и не только мой) взгляд, справедливо возмутились вторым «горчичником» для Ири, в результате чего «Транс» остался вдесятером на концовку матча. А судья, похоже, обиделся, и выдал еще несколько карточек нарвитянам.

Голы у «Флоры» забили: на шестой минуте - Рауно Саппинен, на 83 - Рауно Аллику. Таким образом, Суперкубок с нарвской земли увезла столичная команда. Кстати, этот трофей «Флора» завоевала уже в десятый раз.

Матч Суперкубка в Нарве прошел при поддержке Фонда интеграции. «НГ» перед началом матча взяла короткое интервью у его руководителя.

Ирене Кяосаар:

- Я очень рада, что начало футбольного сезона состоялось именно в Нарве. Мне кажется, что это хорошая примета. Спорт эта та область, где мы забываем и о национальности, и о разном понимании политики. Здесь мы все заодно, и первый матч в Нарве – для меня это символично.

- За кого будете болеть, Ирене?

- Я не самый большой фанат футбола, поэтому болеть буду за дружбу. Но поскольку игра в Нарве – то больше за нарвитян. За хорошую игру.

Игра, в целом, была не скучной. Острые моменты, эмоции… И надеемся, что для «Транса» это не последний матч Суперкубка.

Виталий ШКОЛА