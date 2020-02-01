Хоккеисты Narva Stars взяли бронзу на «путинском» льду

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28 и 29 февраля на льду российского курорта «Игора» прошел один из самых престижных международных турниров любительского хоккея – Кубок Банка «Россия».

Турнир был организован при участии АО «АБ РОССИЯ» и при поддержке Санкт-Петербургской хоккейной лиги.



Фото: HC Narva Stars

В ледовых баталиях приняли участие в качестве игроков и болельщиков сотни любителей хоккея. Команды-участницы: «Банк Россия» (Россия), «Армеец» (Россия), «Курбадс Олд Бойз» (Латвия), «Нарва Старс» и «Тигры» (Эстония).

Нарвитяне проиграли в упорной борьбе, занявшим первое и второе места, «Банку России» - 1:3 и «Армейцу» - 4:6, и одержали победы над латвийскими соседями – 5:2 и таллиннскими «Тиграми» - 4:0. В итоге, у наших хоккеистов бронзовые медали.

Лучшим вратарем турнира был признан вратарь «звезд» Александр Шустов.

Нападающий Narva Stars Александр Работинский : «Организация турнира была на самом высоком уровне. Один курорт «Игора» чего стоит! Посещая Санкт-Петербург, на льду базы курорта тренируется Владимир Путин. Хозяевам большое спасибо за гостеприимство. И спасибо за помощь спонсорам команды: Golden Club, Sushi King, Simmax Group».

Евгений Рогов



























