«Нарва Транс» к новому сезону готов! Бурдаков в интервью «Нарвской газете»: средний уровень чемпионата сильно вырос

Дата публикации: Вчера, 19:15 Просмотрено: 291

В первый день весны, 1 марта, в Эстонии стартует новый футбольный сезон. К радости местных болельщиков, откроется он в Нарве матчем на Суперкубок страны между обладателем кубка 2019 «Нарва Трансом» и чемпионом минувшего сезона таллиннской «Флорой». В преддверии футбольных баталий 2020 года мы побеседовали с президентом нарвского клуба Николаем Бурдаковым. Николай Константинович, начнем не совсем с футбола. Недавно вы стали номинантом традиционного конкурса на звание «Деятель года» в Ида-Вирумаа. Ваши впечатления по этому поводу?

Фото: Президент «Нарва Транса» Николай Бурдаков с азербайджанским легионером Нурланом Новрузовым. FC Narva Trans

- Для меня было неожиданно, что, наконец-то, футбол попал в сферу интересов на уровне руководства уезда и, непосредственно, данного конкурса. Конечно же, приятно, когда тебя отмечают. Может быть, это было связано с тем, что в минувшем году клубу исполнилось 40 лет, а главная команда завоевала Кубок страны.

- Традиционный вопрос – какие цели и задачи ставит перед собой главная команда клуба в новом сезоне?

- Этот сезон, я думаю, будет очень интересным, потому что все клубы, которые участвуют в Премиум лиге, усилились, и конкуренция ожидается достаточно высокой, по сравнению с прошлыми сезонами. Всем будет непросто, и нам, в том числе. Наша команда обновилась практически наполовину, и в этом есть основная трудность. Несмотря на это, цели остаются традиционными – составить конкуренцию лидерам прошлого сезона. И в связи с тем, что в 2021 году Эстония будет представлена в европейских кубках, к сожалению, только тремя клубами, главная цель сезона 2020 – попасть в эти престижные турниры, а это значит, занять как минимум третье место в чемпионате или выиграть кубок, тем более, что не всегда, даже третий призер может попасть в Лигу Европы. Это плохо для всех эстонских клубов. Участие в еврокубках положительно и реально влияет на статус клуба, на его финансовую составляющую. Поэтому это и есть наша главная задача.

- Как прошел подготовительный период?

- Подготовительный период был не столь длительным, всего два месяца, потому что сезон начинается рано. Изначально мы плотно занимались селекцией, искали игроков, которые могли бы усилить нашу команду на определенных позициях. Плюс, мы очень рассчитываем на нашу повзрослевшую молодежь, они же воспитанники клуба. Насколько нам удалось создать конкурентоспособную команду, покажут первые игры сезона и, в частности, игра на Суперкубок Эстонии, которая пройдет в Нарве уже 1 марта. Не так давно на базе ФК «Нымме Юнайтед» прошли сборы. Достаточно хорошие условия базы позволили полноценно выполнить поставленные на этот этап задачи, в которые входили двухразовые тренировки и два тренировочных матча, оставивших после себя хорошее впечатление у тренера. Единственный минус этих сборов то, что мы не смогли привлечь к ним молодых игроков (из-за их учебы), но они ежедневно тренировались в Нарве.

- Как вы оцениваете новые «приобретения» команды – легионеров, местных игроков, а также молодежь – воспитанников клуба?

- Нашу команду усилили не только легионеры, но и эстонские игроки. Это молодой и достаточно перспективный вратарь Андреас Вайкла, который совсем недавно прибыл в расположение команды из Канады, где он проживает. Я очень надеюсь, что вместе со своим коллегой Алексеем Матросовым они составят друг другу достойную конкуренцию, а играть будет тот, кто будет сильнее на определенном этапе чемпионата. Это и молодой игрок из ФК «Ярве» Райво Саар, с которым мы подписали контракт на три года. Из «Нымме Калью» взят в аренду Александр Иванюшин, а из «Левадии» - также молодой игрок Мартин Кяос. Непосредственно из легионеров у нас остался Денис Поляков, пришел Оффосу Аппиа, ставший в составе команды «Инфонет» чемпионом Эстонии, а в последнее время игравший в Латвии. Опытный игрок, который, я надеюсь, усилит нашу центральную линию защиты и придаст уверенность своим партнерам. Это Нурлан Новрузов, представлявший в свое время сборную Азербайджана. И мы ждем еще двух легионеров из Украины и того же Азербайджана. Если они, в итоге, появятся в клубе, то, я считаю, что все игровые линии будут укреплены, а местные и молодые игроки (10 человек, являющихся стипендиатами ЭФС) составят приезжим достойную конкуренцию и мы предстанем перед соперниками боеспособной командой. Что еще касается молодых игроков, то их развитие курирует опытнейший тренер Валерий Бондаренко.

- Не так давно радостной новостью явилось сообщение о том, что воспитанник «Нарва Транса» Георгий Тунев подписал контракт с клубом «СПАЛ» - участником высшего дивизиона чемпионата Италии. Как вы оцениваете данное событие?

- Это своеобразное достижение клуба и, непосредственно, тренера Олега Курочкина. Подобные события являются хорошим примером и стимулом для юных и молодых воспитанников клуба, для всех нарвских мальчишек и девчонок, занимающихся спортом. При очень большой работе и очень большом желании все возможно!

- Немного о старом-новом главном тренере Джеке Озджане, вернувшемся в Нарву из Турции. Готов ли он к своей второй нарвской попытке?

- Тренер вернулся в клуб с большими амбициями достичь вместе с командой максимальных результатов. Это главная цель его работы.

- Как вы оцениваете на этот день общий уровень чемпионата страны и эстонских клубов – потенциальных обладателей медалей и участников еврокубков?

- Средний уровень сильно вырос. Сейчас нет откровенно слабых команд. Занять пятое или шестое место будет не так просто. Если раньше была борьба только за 1-4 места, то сейчас команды, которые обычно находятся во второй половине турнирной таблицы, могут составить конкуренцию первой «пятерке». Я убежден, что потери будут у всех команд, претендующих на медали. А уровень лучших команд, к сожалению, такой, какой есть на сегодня.

- Ставшая уже вечной темой надежда на появление в Нарве футбольного стадиона, соответствующего европейским меркам. Когда уже и будет ли?

- Я очень надеюсь и рассчитываю на то, что правительство, наконец-то, уделит достаточное внимание Ида-Вирумаа и Нарве, в частности, в этой области. Это касается и реновации Кренгольмского стадиона, которая 10 лет назад вошла в государственную программу развития Ида-Вирумаа. К сожалению, из-за кризиса, она потом исчезла из нее, и у нас, по-прежнему, нет стадиона представительского класса, соответствующего европейским меркам. Это же касается и манежей. В этом году, благодаря государственной поддержке, в Эстонии должны появиться три или четыре специализированных манежа. Нарвы и Ида-Вирумаа в этом списке опять нет. Обещают только, что если эта программа продолжится, то вспомнят и о Нарве.

- Вопрос личного свойства. Не устали вы заниматься всеми этим футбольными проблемами? Не появляется ли мысль бросить все это клубное хозяйство?

- Всегда стараюсь сдерживаться от вопроса «Не бросить ли все это?». На данный момент в нашем клубе занимаются футболом более 200 детей. Опять же, есть пример Гоши Тунева, который показывает, что через футбол можно достичь достаточно высокого положения в обществе. Как все это оставить? Я уже достаточно немолодой человек, в этом году мне исполнится 70 лет. Хотелось бы, чтобы кто-то принял от меня эстафету. Но пока полноценно передать кому-нибудь все это не удается. Нарвский футбол на «высшем уровне» ни в коем случае не должен исчезнуть, как это случилось у наших соседей по уезду в Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви. «Нарва Транс» сегодня (помимо хоккейного PSK и футзального Narva United) является единственным клубом из Ида-Вирумаа, который на протяжении многих лет представляет Северо-Восток в высшей лиге чемпионатов Эстонии по игровым видам спорта.

- Впереди старт сезона 2020. У вас есть прекрасный повод обратиться к болельщикам «Нарва Транса».

- Мы, конечно же, приглашаем болельщиков на наши матчи, просим активно и массово поддерживать нас, несмотря на любую погоду и положение в турнирной таблице. Это всегда подстегивает парней, находящихся на поле, дает мотивацию всем, кто связан с клубом. Мы играем для людей. Мы постараемся, чтобы с нашей стороны футбол был красивым, результативным, чтобы болельщикам было интересно, радостно и комфортно. На данный момент, в первую очередь, мы приглашаем всех на официальное открытие сезона 2020, которое состоится 29 февраля, в субботу, в бывшем ресторане «Фортуна» в Липовой ямке (начало в 15.00.) и 1 марта, в воскресенье, на матч Суперкубка Эстонии против чемпиона страны 2019 таллиннской «Флоры» на стадионе «Калев Фама». Начало в 13.00. Добро пожаловать! Мы всегда ждем вас!

Беседовал Евгений Рогов

























