Знай наших! 18-летний нарвитянин сыграл против Роналду

Дата публикации: Вчера, 22:55 Просмотрено: 132

Лидер чемпионата Италии по футболу "Ювентус" победил в очередном туре на выезде СПАЛ - 2:1 (1:0). В состве хозяев поля в игре принял участие 18-летний нарвитянин Георгий Тунев, сообщает rus.delfi.ee.

Фото: Eesti Jalgpall

Воспитанник нарвского футбола вышел на замену в конце второго тайма, отыграв на поле 10 минут.

Интересно, что Тунев выходит на поле только против грандов итальянского футбола. Его дебют состоялся в декабрьском поединке чемпионата Италии с "Ромой", а в январе он сыграл против "Милана" в Кубке Италии.

"Ювентус" лидирует в чемпионате Италии - 60 очков. СПАЛ замыкает турнирную таблицу - 15 очков.















