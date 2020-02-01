Чемпионат Европы по биатлону из-за отсутствия снега переносят из Отепя в Беларусь

Дата публикации: Вчера, 17:00 Просмотрено: 72

Чемпионат Европы по биатлону, который через две недели должен был бы состояться в Отепя, из-за отсутствия снега будет перенесен в Раубичи (Беларусь), пишет в четверг BNS со ссылкой на Postimees.



Об этом сообщила Белорусская телерадиокомпания со ссылкой на Международный союз биатлонистов. В Раубичах достаточно снега, и производится также и искусственный.

В Отепя уже был отменен этап кубка мира по лыжному спорту, теперь из-за отсутствия снега будет перенесен и чемпионат по биатлону.



