Теперь главное - чтобы механизмы устояли

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У нарвитян, озабоченных не только личной бережливостью, но и общественной, появилась новая возможность дать вторую жизнь вещам, ставшим им ненужными. А заодно и сделать «весеннюю ревизию» в своих шкафах. Возле ТЦ Fama появился пункт приема Центра повторного использования.

Этот скромный домик очень самостоятелен: работает круглосуточно, охраняется через видеокамеры, обогревается с помощью солнечной панели.

Центр повторного использования (Uuskasutuskeskus) представлен в нескольких городах Эстонии и уже несколько лет действует в Нарве. Это магазин на Таллиннском шоссе, 51/53. Хоть однажды, да заглянула туда едва ли не каждая нарвская хозяйка: кто-то искал нужное для себя, кто-то избавлялся от лишнего.

Теперь же пункт приема появился возле ТЦ Fama, причем в формате довольно необычном. Домик интересен тем, что работать будет круглосуточно, но работники там будут появляться лишь по выходным.

- В павильон можно принести одежду, обувь, игрушки, книги, посуду, кухонную утварь, домашний текстиль, предметы интерьера, товары для спорта и хобби, мелкую бытовую технику. Все это должно быть чистым, целым и исправным, - поясняет - Не приносите только детские автомобильные люльки и кресла, газовые плиты и кинескопные телевизоры. «Непригодные для использования вещи отвезите, пожалуйста, на станцию по приему отходов», - добавляет она.

3D модель сооружения, представленная Uuskasutuskeskus.

Сдавать стали меньше

Почти все принесенное можно будет оставить в пункте приема, загрузив через люки, которых здесь будет два. Однако хрупкие и крупные вещи сдаются через работников пункта, соответственно, доставлять их нужно в субботу и воскресенье, с 12 до 15 часов.

Руководитель нарвского магазина Uuskasutuskeskus Мария Карпинен довольна тем, что у компании появится еще один пункт приема в Нарве, поскольку объема сдаваемых вещей магазину стало не хватать, приходилось даже завозить из Таллинна. Правда, сейчас ситуация несколько оживилась.

Свои плоды принесет, надеется руководитель, круглосуточный режим работы нового приемного пункта. Какое-то время назад люк для загрузки был и в их магазине, но устройство сломали; соответственно, приемка вещей производится теперь только внутри помещений.

Мария отмечает, что требования к сдаваемым вещам и предметам она и ее коллеги разъясняют постоянно. Но «мусора» в сумках и пакетах все же обнаруживается много.

- Просто жалко бывает людей, когда они приносят тяжеленные пакеты, но нам выбрать из этого нечего: некондиция. Утилизировать приходится постоянно, а дело это недешевое.

Если не надевал — расстанься...

Какова дальнейшая судьба сданных вещей? Их сортируют и снова пускают в обращение.- Мы находим вещам нового счастливого владельца при помощи наших партнеров по благотворительности или продавая вещи по разумной цене. Полученный доход используется для погашения расходов организации и большей пропаганды повторного использования, - сообщается на сайте организации.Сейчас Uuskasutuskeskus проводит кампанию «Подарите вещам новую жизнь!», в рамках которой призывает людей отдавать ненужные вещи в хорошем состоянии, а также рассмотреть возможность покупки подержанных вещей вместо новых.- В мире постоянно производятся новые товары, при этом ресурсов становится все меньше. Решение отдать имеющиеся вещи в повторное использование – один из самых простых способов позаботиться об окружающей среде, - говорят жителям Эстонии организаторы.





«Объема сдаваемых вещей магазину стало не хватать, приходилось даже завозить из Таллинна. Правда, сейчас ситуация несколько оживилась. ».





А пример нам подают известные личности. Телеведущий Андрей Титов присоединился к кампании с идеей, что если одежда пару лет висит в шкафу без дела, надо с ней расстаться; сам он решил отдать весьма приличный костюм.

Пункт сбора ненужных вещей возле ТЦ Fama пока еще ждет разрешения на эксплуатацию. Руководство организации полагает, что в конце мая он заработает.

СПРАВКА: Домики для сбора были созданы в сотрудничестве Astri grupp и Центра повторного использования. Проект был поддержан Центром инвестиций в окружающую среду (KIK).

Татьяна Завьялова