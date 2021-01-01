"Серопаспортники" охотнее берут российское гражданство, а не эстонское

Бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип заявил, что многие "неграждане" не хотят получать эстонское гражданство. И это действительно так, подтверждает обладатель серого паспорта.



Автор: Sputnik / Вадим Анцупов

В своем интервью для Eesti Päevaleht экс-глава эстонского правительства, а ныне депутат Европарламента Андрус Ансип заявил, что на сегодняшний день многие обладатели так называемых серых паспортов не торопятся с получением эстонского гражданства.

По мнению бывшего главы эстонского парламента, многие "серопаспортники" не меняют свои серые паспорта на эстонские, чтобы иметь возможность беспрепятственно посещать как государства Европейского союза, так и Россию.

Эстонский журналист, руководитель Союза неграждан Эстонии, а также обладатель серого паспорта Олег Беседин в разговоре с Baltnews подтвердил заявление Ансипа, отметив, что многие неграждане охотнее получают российское гражданство, нежели эстонское.

"Да, Ансип прав. Серый паспорт действительно дает значительные преимущества для передвижений, как в пределах Европы, так и гарантирует свободный въезд в Россию. Виза нужна, к примеру, в Великобританию или в Израиль. Но если данные направления неактуальны, то с этой точки зрения серый паспорт скорее преимущество", – заявил Беседин.

Вместе с тем последние два года действовала упрощенная процедура получения российского гражданства, чем успели воспользоваться многие эстонские "неграждане".

"В связи с пандемией российское посольство в Таллине работает не в полном объеме, и сложно сказать, продлится ли процесс упрощенной выдачи гражданства РФ обладателям серых паспортов или нет. Многие предпочитают получить российское гражданство, а не эстонское, поскольку при наличии ПМЖ в Эстонии и российского паспорта все преимущества относительно перемещений сохранятся. Кроме того, за тебя уже в ответе Россия, а это гарантии, многие делают ставку именно на это", – продолжает Беседин.

Если говорить о внутриполитической ситуации, то Партия реформ, будучи у власти во главе с Андрусом Ансипом, не раз заявляла, что проблема "серопаспортников" решится сама, поскольку обладателями подобных паспортов являются в основном люди пожилого возраста. Однако Беседин опроверг слова Ансипа.

"Сегодня обладателями серых паспортов являются не только пожилые, но и трудоспособное население. Да, доля неграждан снижается, не только за счет смертности, но и за счет получения, к примеру, российского гражданства, как я уже говорил", – отмечает эстонский журналист.

Согласно данным регистра народонаселения, по состоянию на 1 декабря 2020 года "негражданами" в Эстонии являлись 69 169 человек, а также 85 085 граждан России и 11 385 Украины. Кроме того, в стране проживают 7488 финнов и 4960 латышей.

По состоянию на 1 января 2020 года в Эстонии проживал 71 051 человек с неопределенным гражданством. К декабрю того же года количество лиц без гражданства в стране сократилось на 2,6%, составляя, таким образом, 69 169 человек. Это ниже показателей 2019 года, за двенадцать месяцев которого количество людей без гражданства уменьшилось на 6,7%. Согласно статистическим данным, 5,2% всего населения Эстонии все еще остаются "негражданами".

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