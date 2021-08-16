И ты, Kalev, туда же!

Дата публикации: Вчера, 11:30 Просмотрено: 202

Приходили на днях гости. Принесли коробку конфет Kannel производства нашего любимого „Калева“. Открываем, разворачиваем конфеты… И удивляемся: каждая конфета в двух обертках. С чего бы это?

Иллюстративное фото

Ну, понятно, почти однозначно все мы решили: это чтобы вес был чуть побольше, а самой продукции чуть поменьше. Стандартные такие современные уловки. Наверное, уже не раз с этим и вы сталкивались. Например, в кулинарии или кафешке у салата цена осталась прежняя (если еще и не выросла), а порция стала поменьше. Но что бы и солидный Kalev туда же, ну знаете!..

Но, признаюсь, меня больше задело даже не то, что как бы такая вот «невинная» накрутка получается. Задело, что эти два фантика из фольги как-то мало сочетаются с нашими проповедями насчет экологии, бережливости, сохранения ресурсов Земли.

Или я не права?





Антонина ВРЕДНАЯ