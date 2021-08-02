Не надейтесь, дождь не смоет

Дата публикации: Вчера, 12:30 Просмотрено: 332

Вы, думаю, не раз слышали, а скорее всего и сами не раз употребляли такое крылатое выражение, как «смесь французского с нижегородским». Вот и мне оно пришло в голову, когда я на днях стояла на автобусной остановке у нашего нарвского вокзала, чтобы уехать на городском автобусе в сторону Кренгольма.

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

Вокзал у Нарвы, что и говорить, теперь просто замечательный – отреставрированный. отстроенный; территория вокруг облагорожена и ухожена – разбиты красивые клумбы, установлены новые информационные щиты для туристов – по одну сторону, по другую. Ну, так вокзал – всегда визитная карточка города.

И вдруг рядом со всем этим великолепием, в двух шагах от стенда с картой города и красочной фотографией нашего речного променада - замызганная автобусная остановка. Посмотрите на фото. Мало того что внутри разрисованный щит, где находится расписание, так еще и пластиковая прозрачная крыша, состояние которой свидетельствует о том, что ее давным-давно не мыли. Может быть, даже год или более. Когда пасмурно и дождливо, или когда снег, вероятно, не так бросается в глаза. Но при ярком летнем солнце эффект, согласитесь, удручающий. Впрочем, наша привычная серость и слякоть, думаю, вовсе не оправдание тому, что за автобусными павильонами не надо следить. Тем более раз уж мы их сделали в духе времени – легкими, стеклянными, прозрачными. И на дожди уповать не стоит – не смоют они с крыши эту грязь!

Ну и пару слов о том, что не над головой, а под ногами: асфальт на остановке оставляет желать лучшего. По сути он разрушен, а на торчащих мелких камешках стоять ну очень неприятно.





Антонина ВРЕДНАЯ