А если ВСЕ ЖЕ пересмотреть свой подход?

Дата публикации: Вчера, 13:00 Просмотрено: 207

Смотрю, мое ворчание по поводу того, как обслуживают нас в это жаркое лето в магазинах, задело народ за живое. Спасибо всем, кто ввязался в дискуссию!

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

Несмотря на разброс мнений, общий вывод все же таков: непонятно, почему оба магазина в курортном Нарва-Йыэсуу работают только до 21.00 — без учета того, что вечера у нас светлые и этим летом необычайно жаркие, народ гуляет и работает в садах и огородах допоздна, старается побыть на пляже тоже как можно дольше, и в магазины все спешат как раз после девяти вечера.

«Едешь с моря, и уже все закрыто или очередь длиною в бесконечность», «Мои приятели, например, в субботу, возвращаясь с пляжа, простояли с детьми в «гамбургерную», что открылась поблизости с усть-наровской «Максимой» за бутылкой воды и мороженым... 45 минут, потому что все магазины уже были закрыты. И это, кому сказать, на так называемом курорте», - рассказывают в соцсетях. А один товарищ, с опытом работы в экономической полиции (как он написал мне в письме), выдвинул даже такое предположение: «А мне кажется, что большие очереди вечером в магазине создаются специально - принуждают покупателя еще что-нибудь купить, пока он стоит без дела и оглядывает выставленный рядом товар. Авось, покупатели еще что прихватят».

Прокомментировала ситуацию и дама, знающая ситуацию, как она написала, изнутри: «Во- первых, невозможно найти продавцов для работы в летний период («Все хотят отдыхать, а наши продавцы летом в отпуска вообще не идут!»), во-вторых, после 9 часов вечера 70 % покупателей берут только алкоголь, в-третьих наши сотрудники живут в Нарве ( местное население в магазине работать не хочет), а последний автобус в 10 часов! И ещё не факт , что остановится! Поэтому хотелось бы, чтобы все были взаимно вежливы!».

К призыву я присоединяюсь полностью, а вот с первым — вторым - третьим могла бы поспорить. Если коротко: все названные проблемы решаемы, и торговым центрам в Нарва-Йыэсуу вовсе не надо быть пионерами в организации летней торговли; все уже давно придумано — только не ленись применяй. Если, конечно, уважаешь потребности клиента, думаешь о его комфорте и действуешь сообразно ситуации: ну небывало жаркое лето, плюс маячащая на горизонте пандемия — может, завтра в торговых залах вновь будет минимум народа.

«Хожу в другие магазины, где, если только в очереди 4-5 человек и начинаешь вертеть головой, тут же вылетает второй продавец», - пишет мне еще один нелюбитель торговых центров.

Короче говоря, выбор есть.





Антонина ВРЕДНАЯ