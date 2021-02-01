А если пересмотреть свой подход?

Дата публикации: Сегодня, 14:00 Просмотрено: 32

Я, конечно, понимаю: лето, период отпусков, народу в штате не хватает… Но очевидно и другое: лето, стоять в длинной очереди в кассу продовольственного магазина, пусть и при наличии кондиционеров, очень утомительно. Тем более в конце дня, а если и вообще в девятом часу вечера, то, простите за жаргон, - просто капкан.

Иллюстративное фото: nostradamvs.livejournal.com

Но именно совсем ближе к концу дня, именно когда народ, по логике вещей, массово возвращается с пляжа и голодный бежит в магазин, чтобы хоть что-то успеть купить, руководство наших торговых сетей (Rimi, Maxima) оставляет почему-то одну работающую кассу. Плюс, конечно, кассы самообслуживания. И вот картина маслом, которую я наблюдаю уже много раз: очередь в одну-единственную кассу растянулась на целый зал, чуть поменьше очередь в кассы самообслуживания. Обстановочка накаленная, как песок на взморье в нынешнее сумасшедшее лето.

Продавцы — они, конечно, тоже люди. Но на то есть в солидных торговых сетях менеджеры, которые должны как-то наблюдать, фиксировать, анализировать, что изо дня в день происходит в торговом зале, и как-то задумываться и реагировать на это.

В конце-концов, работа у них такая. Лето, жара, период отпусков — диктуют свои условия.





Антонина ВРЕДНАЯ