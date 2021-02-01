Полиция, ау!

Дата публикации: Вчера, 10:00 Просмотрено: 240

Может, я, конечно, ошибаюсь и чего-то не заметила, но вот и мои друзья-автомобилисты подтверждают мои наблюдения. Когда едешь сегодня по дорогам Эстонии, особенно из Нарвы в Таллинн, полиции по обочинам шоссе тьма.

Иллюстративное фото: pikabu.ru

И открыто стоят, и за кустами прячутся со своими радарами для измерения скорости. Я уж не говорю о наличии видеокамер. Что, безусловно, водителей как-то дисциплинирует.

Совсем другое - дорога из Нарвы в Нарва-Йыэсуу. Понятно, что в такую жару, какая стоит в эти недели, движение здесь супер-напряженное: все рванули к морю. А мозги плавятся, особенно у молодых водителей. Превышение скорости, тройные обгоны — на каждом километре. Опытные водители за голову хватаются и задаются вопросом: а полиция наша где?! Нетрудно ведь предположить, что именно на этом участке дороги именно в эту погоду возможны нарушения и дорожно-транспортные происшествия.

Лично я полицейскую машину видела лишь однажды — вечером в нынешний понедельник стояли у выезда у Нарвы, за крестом. И все.

Если я не права, поправьте.









Антонина ВРЕДНАЯ