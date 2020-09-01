Убрать самим и выставить счет

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Кто у нас только уже ни высказывался о нарвских развалинах! О том, что это позор нашего города (впрочем, разве только нашего?!), что их надо срочно снести, что хорошо бы выкупить, чтобы ускорить этот процесс, и прочее, прочее. Вставлю и я свои пять копеек.



Сегодня уже понятно, что дело о нарвских развалинах – затяжное, что надеяться на порядочность крупных собственников и их любовь к прекрасному бесполезно. Нет соответствующего законодательства (чтобы принудительно взять и окончательно разбомбить чью-то частную собственность), нет финансов (как у города, так и у владельцев-бизнесменов).

А такие ли великие деньги нужны, чтобы скосить траву вокруг здания, убрать груды кирпичей и строительного мусора вокруг, вырубить молодую поросль деревьев и кустов, которые растут внутри несчастного дома, поправить забор или в конце концов купить хороший замок для ворот, чтобы преградить путь наглым людям, подкидывающим тебе свой мусор?

Вы только посмотрите на эти фото, которые я сделала у многострадального Космонауди, 6. Да, здание уже не восстановить. Хотя, на мой взгляд, даже в руинах оно по-прежнему красиво. И если убрать весь этот позор за воротами, то можно и потерпеть до лучших времен. А вот с тем, что есть сейчас, считаю, мириться нельзя!

И нечего тут проводить что-то типа субботника, как это несколько лет назад сделали городские энтузиасты; в Нарве немало городских территорий, к которым можно приложить свои усилия. А почему бы нарвской власти не поступить таким образом: всю эту свалку убрать и выставить счет нерадивому владельцу данной недвижимости, с предписанием отремонтировать ворота и повесить новый замок?! Ну, неужели нет каких-то законодательных актов, подактов, параграфов, которыми можно было бы урегулировать такие действия, если штрафы, увещевания и призывы к совести – как самого владельца недвижимости, так и вандалов-горожан – не помогают.

Антонина Вредная