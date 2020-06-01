Может, мы вообще не те маски носим?!

Дата публикации: Сегодня, 11:24 Просмотрено: 110

Антонина ВРЕДНАЯ

О масках, которые мы все сейчас по идее должны носить, чтобы защититься от коронавируса, я уже недавно высказывалась. Но хочу поднять эту тему вновь. И вот почему.

Никто не спорит, что одноразовые медицинские маски, которые продаются в аптеках, вероятно, надежные защитники. И я ими активно пользуюсь. Но по роду деятельности мне приходится порой за день по три, а то и по четыре маски менять. Конечно, довольно ощутимо для моего скромного бюджета. Поэтому я решила приобрести еще пару многоразовых масок. Благо, выбор их сейчас довольно большой, продаются во многих магазинах.

Начитавшись всяких полезных советов о масках, знаю, что многоразовые маски, чтобы они были функциональными, должны быть не однослойными, а иметь минимум два слоя, лучше – три. И вот на днях интересуюсь в одном из магазинов, есть ли у них в продаже многоразовые маски. Есть, радостно отвечают мне на кассе, 4.50 евро. Сколько слоев, уточняю я? Да все нормально, мы сами в них весь рабочий день ходим, извещают меня, вот посмотрите. И затем протягивают мне пакетик с изделием. На пакетике, как говорится, черным по белому на английском языке написано: 1 layer. Что означает: один слой. А дальше еще интереснее: face cover. Что означает: покрытие для лица. А не маска вовсе!

И вот я теперь думаю: так, может, в этом и есть одна из причин распространения в таком угрожающем масштабе коронаинфекции, как мы сейчас наблюдаем у нас в Ида-Вирумаа? То есть народ бодренько ходит вот в таких однослойных, с позволения сказать, «масках», считая, что защищен. А на деле получается, что инфекция свободно гуляет.

Чиновники же различных медицинских департаментов и комментаторы в СМИ уже голову сломали: почему такой размах пандемии на Северо-Востоке? Так, может, стоит организовать проверку, ЧТО продается в наших магазинах под видом многоразовых масок; плюс почаще и пояснее рассказывать, какие именно маски необходимо носить. В принципе мы как бы знаем. А на деле получается, что и нет.