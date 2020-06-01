А в выходные болеть не сметь!

Дата публикации: Вчера, 15:55 Просмотрено: 835

Антонина ВРЕДНАЯ

Насколько я помню, в прессе не один год муссировался вопрос о том, что негоже аптекам не работать в выходные дни. Мало ли что у человека может приключиться со здоровьем, и не бежать же народу в приемный покой больницы за таблеткой, горчичниками или еще чем, которых вдруг не оказалось в домашней аптечке. И, казалось бы, с появлением аптек в больших торговых центрах вопрос исчерпан: центры работают каждый день на неделе, допоздна, теперь и аптекарям удобно (во всяком случае, хотелось бы так думать), и рядовым гражданам тоже. А вот, оказывается, не везде!

Поехала я тут в субботу к знакомым в Нарва-Йыэсуу. И вдруг по дороге обнаруживаю, что у меня закончились медицинские маски, запас которых я всегда вожу в машине. Ну и не проблема, оптимистично думаю я: в Нарва-Йыэсуу, слава богу, теперь есть большой торговый центр COOP, в нем я видела аптеку cолидной сети BENU.

Подъезжаю. Как говорится, избушка на клюшке. Нет, торговый центр открыт, и времени-то на часах всего около четырех вечера. Но аптека по субботам работает только до трех часов дня. А в воскресенье и вовсе закрыта.

И это при том, что в городе всего одна аптека – она самая.

И это при том, что курортный Нарва-Йыэсуу по большей части город пенсионеров, которые в свое авто не прыгнут, чтобы сгонять в аптеку в соседнюю Нарву.

И это при том, что сегодня – пандемия коронавируса. И вообще сезон гриппа и простудных заболеваний.

Нужны еще какие-то аргументы, чтобы по-настоящему возмутиться?!