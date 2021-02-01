Школы сами примут решение о мерах защиты от коронавируса 1 сентября

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Первого сентября в школах пройдут торжественные мероприятия по случаю нового учебного года. Как защитить при этом людей от коронавируса, каждая школа решит самостоятельно.

Иллюстративное фото: Анна Аурелия Минев / ERR

В торжественных актах смогут принять участие как вакцинированные, так и непривитые дети, и справки у них спрашивать не будут. Однако обеспечить защиту от вируса должны взрослые, отправляющие в школу своих детей, сообщила "Актуальная камера".

В соответствии с данными государством рекомендациями, каждое учебное заведение решает самостоятельно, как снизить риск заражаемости при организации мероприятий.

По словам председателя Союза школьных директоров Урмо Уйболехта, безусловно, торжественные линейки в этом году организуют по-другому.

"Известно, что очень много мероприятий пройдут под открытым небом. Доступ значительно ограничат, он будет предоставлен небольшим группам людей", - сказал Уйболехт.

В первую очередь, действия школ будут зависеть от масштабов учебных зданий и количества находящихся в них человек.

Пярнуская школа Mai не будет требовать на торжественных актах COVID-сертификатов, но проверит 50-процентную заполняемость, а в помещения допустит только учеников младших классов.

"В этот раз школьные линейки у нас рассредоточены. Линейки первых классов - а у нас их три - пройдут все по отдельности в здании школы, поскольку мы не знаем, какая в этот день будет погода. Но родители должны прийти в масках", - сказала Леа Липс, заместитель директора Пярнуской школы Mai.

Таллиннская гимназия Куристику организует линейки на свежем воздухе только для первоклассников. Старшеклассникам предложат возможность поучаствовать в праздничном мероприятии посредством видеомоста. Родители, вероятно, не будут допущены в здание школы, но точных правил пока еще не установлено.

"В школе меняется все очень стремительно. Школа - невероятно живой организм. Сегодня после долгих летних каникул учителя вышли на работу, и состоялись первые рабочие собрания. Распоряжения поступят в ближайшие дни", - сказал Оливер Якобсон, директор Таллиннской гимназии Куристику.

В Таллиннской 21-й школе по случаю нового учебного года пройдут шесть отдельных торжественных актов.

"Учитывая размер нашего актового зала и функциональность здания, мы приглашаем и родителей, но, конечно, они тоже должны подтвердить, что незаразны, в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики", - рассказал о планах учебного заведения Меэлис Конд, директор Таллиннской 21-й школы.





ERR