Министр Керсна: У четверти учеников были проблемы из-за обучения дома

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Важность контактного обучения подчеркнула на состоявшемся в понедельник общем собрании учителей министр образования и науки Лийна Керсна, отметив, что у четверти учеников возникли проблемы с получением образования во время учебы дома.

Министр образования и науки Лийна Керсна. Фото: Матс Ыун

По словам Керсна, Министерство образования и науки - не единственное ведомство, имеющее твердое желание сохранить школы открытыми. «Дистанционное обучение имеет негативные последствия и создает пробелы в знанияхучащихся», - сказала Керсна

По результатам экзаменов также видно, что показатели обучения ухудшились. Например, результаты экзамена по математике были на 8,5 баллов ниже, чем обычно. По экзамену по эстонскому языку понижение составило 5 баллов.

«Приятно то, что результаты государственных экзаменов были незначительно ниже, однако снижение было заметным, - отметила Керсна, по словам которой период коронавируса сказался и на психическом здоровье детей и молодежи. - Опрос удовлетворенности показал, что почти половина учеников 11-х классов сказали, что они часто или всегда просто устают. 37 процентов учеников седьмых классов сказали то же самое».

Что касается психического здоровья, то больше страдают девочки - треть девочек сказали, что живут в постоянном стрессе. В том, что испытывают стресс, призналась пятая часть мальчиков.

По словам Керсна, домашнее обучение снижает и подвижность детей - 47 процентов детей сообщили, что стали двигаться меньше.

Как считает министр, наиболее эффективный способ оставить школы открытыми - это вакцинация коллективов. В общеобразовательных школах этот показатель уже составляет не менее 80 процентов, в университетах - более 86 процентов, в школах по интересам - более 70 процентов, а в детских садах - более 65 процентов.

Государство поставило цель к концу октября достичь уровня вакцинации педагогов выше 90 процентов.

По словам Керсна, важно, чтобы и учащиеся прошли вакцинацию. «Мы договорились, что в общеобразовательных школах каждый может с удобством провакцинироваться», - отметила Керсна.





BNS