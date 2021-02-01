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Нынешние пособия не позволяют студентам жить достойно, если они не работают параллельно с учебой. Ситуацию могло бы улучшить повышение финансирования высшего образования, приведение пособий в соответствие со стоимостью жизни, пишет Эллери Пиллироог, магистрант Тартуского университета, экс-глава Эстонского студенческого союза.

Эллери Пиллироог. Фото: Kretel Kuusk

Этой весной крупнейшие представительские организации из области образования заключили договор. В качестве его основного посыла заявлена необходимость повышения финансирования высшего образования и фонда заработной платы учителей. В числе прочих целей упоминаются продолжение бесплатного высшего образования, конкурентоспособная зарплата педагогов и соответствующие повышению стоимости жизни пособия студентам. Последний пункт указывает на необходимость обсудить, как в наше время студент во время получения высшего образования вообще может прожить?

С уверенностью могу заявить, что большинство студентов в этом году вынуждены думать, как свести концы с концами во время учебы. Ответ, на первый взгляд, прост – иди работать – но ситуация серьезнее, чем кажется. В этом году вузы предлагали много платных программ с частичной нагрузкой в форме сессий. В рекламах университетов звучит лозунг "Учись и работай одновременно". Некоторые выпускники хвалят такую форму обучения, говорят, что смогли уравновесить работу и учебу. Но в моих словах нельзя не заметить тревогу. В течение шести лет учебы в вузе я от своих преподавателей слышала только одно: "Задача студента – учиться". Чем в случае такого противоречия должен руководствоваться студент?

Реальность такова, что преобладающая часть студентов не может только учиться – в Эстонии уже работает около 70% студентов и зачастую на полную ставку. Основная причина – необходимость покрывать расходы на проживание. Сравним цифры: даже если работать на полставки, получается 20 часов в неделю. За семестр студент должен набрать 30 зачетных баллов, это примерно 39 часов учебы в неделю. То есть на учебу и работу уходит почти 60 часов. Это в случае, если студент работает на полставки, а его учебная нагрузка соответствует ожиданиям. Бывший председатель студенческого представительства Тартуского университета Карл Лембит Лаане резонно спрашивает: когда студент отдыхает?

Примечательно, что за последний год уровень занятости упал больше всего среди 16-24-летних. В сферах, ранее доступных молодым на рынке труда, провели сокращения, какие-то места закрылись. Молодому студенту не так просто найти подходящую работу на полставки, независимо от того, связана она с его специальностью или нет. В итоге студент вынужден чем-то жертвовать: он либо не отдыхает, либо не учится должным образом, либо живет впроголодь.

Второй совет поступающему в вуз – социальные гарантии, то есть пособия или учебный кредит. Зависящее от потребностей государственное учебное пособие составляет 75, 135 или 220 евро в месяц. Сейчас такое пособие получают около 22% студентов. Максимальный размер учебного кредита – 2500 евро в год, то есть всего 208 евро в месяц. По данным Департамента статистики, прожиточный минимум в 2020 году составлял 220,5 евро, он должен покрывать основные расходы – на жилье, еду, плюс прочие не связанные с едой траты. Прожиточный минимум – наименьшее количество средств, необходимых для покрытия ежедневных потребностей, то есть черта абсолютной бедности. Мы правда хотим, чтобы наша молодежь жила при поддержке учебного кредита в бедности и под финансовым бременем по окончании университета? Следовательно, учебный кредит – не палочка-выручалочка, которая решает все проблемы. Несправедливо бросать получающих высшее образование молодых людей в беде, лишая их обеспеченной на государственном уровне социальной защиты.

Одним из решений проблемы было бы увеличение финансирования высшего образования, приведение пособий в соответствие со стоимостью жизни. Так мы могли бы снизить предъявляемые к студентам ожидания в отношении постоянной работы и внести свой вклад в улучшение результатов обучения и, следовательно, в подготовку специалистов, более приверженных своей области. Тем более, что вызванный перенапряжением стресс – самое распространенное душевное расстройство, а психическое здоровье студентов сейчас находится в катастрофичном положении.

Многое можно сделать и для улучшения условий получения студенческого кредита. Сейчас требуются два поручителя, а процентная ставка слишком велика (одна из наиболее высоких в Европе). Следует принять решительные меры, чтобы сделать получение кредита более доступным. Министерство образования и науки сообщило 8 июля, что условия изменятся, но речь все же идет о частичном решении, которое не обеспечивает ни финансирования обучения, ни полного покрытия расходов на проживание.

Так что совсем непросто приходится поступающим в вузы молодым людям. Вызовов и нерешенных проблем – множество. Думаю, по большей части ключ к решению проблем – в руках политиков, которые могут сделать так, чтобы у молодых было достаточно смелости поступить, выучиться и позднее внести свой вклад в жизнь общества в важных для государства областях.





ERR