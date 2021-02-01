В Ида-Вирумаа откроется школа нового поколения

Дата публикации: Сегодня, 14:30 Просмотрено: 235

Нынешней осенью в уездном городе Йыхви откроется kood/Jõhvi - современная школа программирования, в которую ждут также нарвитян. Рассчитывает школа и на обучение для получения перспективной профессии тех, кто лишился работы в сланцевой энергетике.

Таким будет здание школы программирования в Йыхви.

Об этом шла речь на проведенной горуправой в минувший понедельник пресс-конференции, в которой участвовал один из создателей школы kood/Jõhvi — Райнер Штернфельд.

До окончания реконструкции главного школьного здания в Йыхви (бывшая телефонная станция) учеба будет проходить в Силламяэском отделении Ида-Вируского центра профессионального обучения. А в здании школы в Йыхви на площади 3,5 тысячи квадратных метров после реконструкции появятся учебные комнаты и общежитие.

Поддержку оказывают государство и частный бизнес

В числе спонсоров этого уникального проекта - эстонское государство, а также более 30 компаний частного сектора.

В Эстонии сейчас не хватает нескольких тысяч специалистов ИТ-сферы, решению этой проблемы намерена способствовать школа в Йыхви. В течение учебы студенты могут знакомиться со своими потенциальными работодателями.

В этом году школа примет на учебу двести студентов. Конкурс большой — 1600 кандидатов, из них 20% из Ида-Вирумаа.

В течение ближайших лет филиалы могут открыться в Таллинне, Нарве, Риге и других городах, количество обучающихся возрастет примерно до двух тысяч.

Подобные современные учреждения, работающие по специальной международной программе обучения 01 Education System (01Edu) для получения прикладного IT-образования и для решения острого вопроса нехватки IT-специалистов, созданы в ряде стран. Например, в аналогичной школе в Хельсинки средний возраст студентов 27 лет, самому возрастному обучающемуся в школе программирования в финской столице 56 лет — когда-то он получил диплом инженера-машиностроителя, а теперь решил сменить профессию.

Обучение бесплатное

Для полноты информации откроем апрельский номер газеты «Вестник Йыхви», в котором говорится, что в сентябре начнет работу Школа технологий Йыхви - первая в Эстонии школа программирования для взрослых, основанная на инновационных программах обучения. На сайте школы www.kood.tech с 26 апреля открыта подача заявлений. Отбор пройдет в ходе двух этапов. По результатам летнего отбора будут названы двести студентов, которые приступят к учебе в середине сентября.

Поступить в школу может любой желающий, достигший 18-летнего возраста и имеющий хотя бы основное образование. Никакого предыдущего опыта программирования или даже базовых знаний не требуется. Обучение в школе бесплатное и в основном на английском языке, но вспомогательные материалы доступны как на эстонском, так и на русском языках.





НАША СПРАВКА:

Более подробную информацию см. на www.kood.tech.





Евгений Ашихмин

Фото: kood/Jõhvi