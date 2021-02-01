Эстонскую гимназию передали государству, конкурс на руководителя объявят осенью

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В понедельник, 17 мая, мэр Нарвы Катри Райк и министр образования Эстонии Лийна Керсна подписали договор о передаче Нарвской Эстонской гимназии под управление Министерства образования и науки. Сегодня в Нарвской Эстонской гимназии учатся 166 школьников, в том числе 39 гимназистов.

Договор о передаче гимназии государству был подписан в актовом зале, который расположен в неисторической части здания, подлежащей сносу в ходе подготовки к новому строительству.

Как отметила министр образования, в статусе государственной гимназия начнет работу с 1 сентября следующего учебного года. А уже в октябре, во время недельных осенних каникул, школе предстоит переезд. Как рассказала нашему изданию мэр Нарвы Катри Райк, на время строительства местом учебы школьников станет одно из зданий бывшего профтехучилища на Калда, 14. «Это хорошее здание, - отметила мэр, - государство планирует сделать там ремонт, поэтому школа на время переезда получит нормальную среду».

Как только школа освободится, строители начнут снос старого здания, чтобы расчистить площадку для строительства нового. Напомним, что победителем архитектурного конкурса учебного комплекса, включавшего государственную гимназию с обучением на эстонском языке, основную эстоноязычную школу и новый эстоноязычный детский сад, стал проект Duo таллиннского архитектурного бюро Kolm Pluss Üks..

В середине августа 2023 года комплекс (пока без детского сада) должен быть построен, поскольку это последний срок освоения европейских денег этого периода, и 1 сентября новая гимназия и основная школа откроют двери для своих учеников.

С передачей Эстонской гимназии государству сокращений педагогического коллектива, отметила Катри Райк, не планируется.

Катри Райк:

Меня часто спрашивают: «Почему государство - лучший собственник, чем город?». Отвечаю так: потому что когда гимназия и две основные школы (включая находящуюся по соседству Нарвскую Ваналиннаскую государственную школу) действуют в комплексе — легче найти учителей. Опыт других госгимназий показывает, что при создании новой образовательной единицы, новом стиле руководства и новом видении бывает легче находить и новые кадры.

Мэр сообщила также, что конкурс на место директора учебного комплекса будет объявлен осенью после переезда. До объявления его результатов руководить частью комплекса — эстонской основной школой — продолжит нынешний директор школы Ута Кроон-Ассафрей.





Единый центр с «головой» в министерстве

Предстоящий осенью переезд в новые помещения, на который у коллектива будет всего лишь неделя, госпожу Кроон-Ассафрей не пугает. По этому поводу она даже шутит: «Я в этой школе работаю 30 лет, я взрыв пережила (имеется в виду произошедший в школе 16 сентября 1995 года взрыв бомбы, в результате которого четырехэтажное здание стало непригодным для использования и через год было восстановлено — ред.). Меня уже ничем не удивишь».

Передачу школы государству госпожа директор воспринимает в целом как радостное событие: «Это будет единый центр с тремя подвидами: гимназия, основная школа с преподаванием на эстонском языке и основная школа с преподаванием по методу языкового погружения. Что касается учителей, то мы их всегда находили, надеюсь, что при поддержке Министерства образования будем находить и впредь».

- Когда-то учителя именно Эстонской гимназии были против объединения с государственной Ваналиннаской школой. Теперь этого сценария не избежать. Каковы сегодня настроения по этому поводу?

Настроения самые нормальные: они будут учиться в своем здании, мы - в своем, а голова - она все равно будет находиться в министерстве.





Потеряют статус гимназии

Руководство Нарвской Ваналиннаской государственной школы, к слову, в полном составе присутствовало на встрече с министром образования Лийной Керсна, состоявшейся после подписания договора. И не удивительно: с открытием государственной эстоноязычной госгимназии в нее смогут поступать выпускники основной школы NVRK. По данным директора NVRK Татьяны Степановой, переход учреждения в статус основной школы будет постепенным. “По предварительным планам Министерства образования, - поясняет директор, - 11-ти и 12-классники смогут закончить гимназию, в родной школе». Уточним, что за присвоение NVRK статусагимназии когда-то настойчиво боролись родители ее воспитанников. Если быть точными, то гимназией эта школа стала в 2009 году, через 9 лет после открытия, по решению министра образования Тыниса Лукаса.

Между тем, статус гимназии со временем потеряет не только государственная Ваналиннаская школа, но и большинство нарвских муниципальных школ. С открытием в 2023 году в городе двух госгимназий, в которых будут учиться более 700 школьников, сегодня пока не ясно, останется ли в Нарве муниципальная гимназия. «Это вопрос обсуждения, - говорит нашему изданию Катри Райк. - Уже в июне будем выносить в горсобрание план развития городского образования, и там будет обсуждаться этот вопрос».





«Это наши дети»

Передача Эстонской гимназии государству положительно влияет на бюджет Нарвы. Если расходы на ее содержание в последние годы составляли примерно 250-260 тысяч евро, то экономия бюджета только в 2021 году составит примерно 85 тысяч евро. К тому же, согласно договору, министерство примет на себя и обязательства по самофинансированию строительства и оборудования основной школы, образуемой в результате реорганизации Нарвской Эстонской гимназии. Эта сумма составляет немногим менее полумиллиона евро. «Но это не значит, - говорит Катри Райк, - что мы сбыли гимназию с рук и на этом успокоились. Это наши дети, и ответственность за них несут совместно как государство, так и Нарва. Например, город участвует в процессе строительства. В проектировании участвуют как Департамент развития, так и главный архитектор города. Чиновники принимают участие в обсуждении вопросов проектирования парковок и пешеходных дорожек».





Нелишне спросить

Катри, перечислите пожалуйста учебные заведения, которые войдут в так называемый «эстонский кулак», которым будет управлять Министерство образования?

Вероятно, вы имеете в виду три учебных заведения, объединенных в единый центр образования на эстонском языке. Это собственно госгимназия и две основные школы — эстонская и Нарвская государственная Ваналиннаская школа. Руководство для гимназии, которая будет построена у Кесклиннаской основной школы, будет выбираться отдельно.

А эстонский детский сад, который планируется построить позже в этом комплексе?

Эстонский детский сад действительно станет частью учебного комплекса. Но он, как и все другие детские сады города, будет находиться в юрисдикции муниципалитета.

Наталья СОБОЛЕВА





Цитата:

Но это не значит, что мы сбыли гимназию с рук и на этом успокоились. Это наши дети, и ответственность за них несут совместно как государство, так и Нарва.





Фото: Наталья СОБОЛЕВА



