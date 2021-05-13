С 17 мая в школах Нарвы учиться контактно сможет до 75% учеников

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Хотя с понедельника, 17 мая, контактное обучение для всех учащихся общеобразовательных школ в Эстонии возобновится, по рекомендации Департамента здоровья до конца мая в муниципальных школах Нарвы посещать занятия смогут до 75% школьников.

Иллюстративное фото: narva.ee

Причиной является эпидемиологическая ситуация в Нарве, когда наблюдается неуклонный рост заболеваемости и значительного снижения, к сожалению, в ближайшее время предсказать невозможно. В двухнедельном обзоре наблюдается тенденция роста количества заболевших: по состоянию на 13.05.2021 14-дневный уровень заражения в Эстонии составляет 334,02, а в Нарве - 986,97, что означает, что за две недели заболеваемость в Нарве увеличилась на 49%. Департамент здоровья рекомендовал в период с 17 по 31 мая разрешить, чтобы в школах Нарвы посещать контактные занятия одновременно могли до 75% обучающихся в этой школе учеников. То, какие классы в какие дни недели приглашать в школу, решает руководство школы. Вопрос о необходимости продления, усиления или смягчения ограничений будет рассмотрен на последней неделе мая. Решение будет принято на основе данных, прогнозов роста заболеваемости и рекомендаций Департамента здоровья. Департамент здоровья также следит за эпидемиологической ситуацией в Нарве и, в случае ее ухудшения, предложит школам реорганизовать обучение. Департамент здоровья также рекомендует соблюдать правила, установленные для предотвращения распространения коронавируса: соблюдать дистанцию, избегать тесных контактов, организовывать встречи и обучение онлайн, заниматься во дворе школы или на свежем воздухе, а также избегать перемещения учителей между школами, проводить консультации выпускников в то время, когда другие классы уже покинули здание школы, и раз в неделю проводить экспресс-тестирование работников, не прошедших вакцинацию.



Larissa Degel

Haridus- ja kultuuriosakond