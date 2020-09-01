Президент утвердила поправки в закон об основной школе и гимназии

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Президент Керсти Кальюлайд утвердила принятые в четверг Рийгкогу поправки в закон об основной школе и гимназии, предусматривающие отличия от обычных условий окончания учебы в отношении экзаменов в гимназии.

Фото: mel.fm

Законом также предусмотрена возможность менять время экзаменов и при необходимости устанавливать дополнительное время для дополнительных экзаменов. Предусмотрены и различия в организации оценивания учащихся основной школы и гимназии в 2020/2021 году. В основной школе и гимназии можно будет использовать описательные устные оценки вместо оценок цифрой.

Кроме того, в виде исключения сдача государственных экзаменов, заменяющих их международно признанных экзаменов, экзаменов в гимназии и исследовательской или практической работы учащихся в этом году не является условием окончания гимназии.

Поскольку первый государственный экзамен состоится 19 апреля, изменения в организации экзаменов вступят в силу на следующий день после опубликовании закона в Riigi Teataja.

BNS