Лутсар: не верю, что детей и молодежь начнут вакцинировать в этом году

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Не стоит ожидать, что в этом году начнут вакцинировать от коронавируса детей и молодежь, поскольку исследования вакцины для этих возрастных групп еще продолжаются.



Ирья Лутсар. Автор: Siim Lõvi/ERR

Об этом в интервью ERR сказала глава консультирующего правительство научного совета Ирья Лутсар.

"Исследования начались. Производители вакцин Moderna, Pfizer и AstraZeneca проводят исследования, а компания Johnson & Johnson планирует начать. Однако был принят осторожный подход, что тоже понятно", - сказала Лутсар.

По ее словам, детей и молодежь следует разделить по возрасту и отдельно провести исследования в различных возрастных группах: для совсем маленьких детей, подростков в возрасте 12-14 лет, 15-18 лет.

По словам Лутсар, исследования направлены в основном на поиск правильной дозы. "Исследования среди детей это не так называемые исследования эффективности, так как этого нет смысла делать. Это исследования иммуноблоттинга, в рамках которых ищут правильную дозу и смотрят, чтобы у детей появилось такое же количество антител, как и у взрослых. Это, вероятно, и будет правильная доза", - пояснила Лутсар.

Во-вторых, смотрят на появление побочных эффектов у детей и молодежи. "Известно, что эти вакцины имеют побочные эффекты, которые взрослые хорошо переносят. Выясняют, так ли легко переносят их и дети", - сказала она.

"Поэтому я не думаю, что в этом году начнется массовая вакцинация подростков. Однако научный мир довольно единодушен в том, что молодежь надо вакцинировать", - сказала профессор.

"Что касается совсем маленьких детей, то здесь еще ведутся дискуссии о том, надо ли их вообще вакцинировать. Особенно если учесть, что у детей заболевание протекает в легкой форме, и их вакцинация направлена прежде всего на то, чтобы снизить циркуляцию вируса в обществе. Иными словами, вакцинацией детей мы защищаем от заражения взрослых. В таком случае вакцина должна хорошо переноситься детьми", - пояснила Лутсар.

"Исследования и дискуссии идут, мнения меняются. Да, мы движемся в этом направлении, но я не думаю, что детей начнут вакцинировать до нового учебного года", - сказала она.





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