Лутсар: не верю, что детей и молодежь начнут вакцинировать в этом году

Образование / Конвейер новостей / Здравоохранение / РеспубликаЛутсар: не верю, что детей и молодежь начнут вакцинировать в этом году
Дата публикации: Сегодня, 13:00 Просмотрено: 137
Не стоит ожидать, что в этом году начнут вакцинировать от коронавируса детей и молодежь, поскольку исследования вакцины для этих возрастных групп еще продолжаются.
Ирья Лутсар. Автор: Siim Lõvi/ERR
Об этом в интервью ERR сказала глава консультирующего правительство научного совета Ирья Лутсар.
"Исследования начались. Производители вакцин Moderna, Pfizer и AstraZeneca проводят исследования, а компания Johnson & Johnson планирует начать. Однако был принят осторожный подход, что тоже понятно", - сказала Лутсар.
По ее словам, детей и молодежь следует разделить по возрасту и отдельно провести исследования в различных возрастных группах: для совсем маленьких детей, подростков в возрасте 12-14 лет, 15-18 лет.
По словам Лутсар, исследования направлены в основном на поиск правильной дозы. "Исследования среди детей это не так называемые исследования эффективности, так как этого нет смысла делать. Это исследования иммуноблоттинга, в рамках которых ищут правильную дозу и смотрят, чтобы у детей появилось такое же количество антител, как и у взрослых. Это, вероятно, и будет правильная доза", - пояснила Лутсар.
Во-вторых, смотрят на появление побочных эффектов у детей и молодежи. "Известно, что эти вакцины имеют побочные эффекты, которые взрослые хорошо переносят. Выясняют, так ли легко переносят их и дети", - сказала она.
"Поэтому я не думаю, что в этом году начнется массовая вакцинация подростков. Однако научный мир довольно единодушен в том, что молодежь надо вакцинировать", - сказала профессор.
"Что касается совсем маленьких детей, то здесь еще ведутся дискуссии о том, надо ли их вообще вакцинировать. Особенно если учесть, что у детей заболевание протекает в легкой форме, и их вакцинация направлена прежде всего на то, чтобы снизить циркуляцию вируса в обществе. Иными словами, вакцинацией детей мы защищаем от заражения взрослых. В таком случае вакцина должна хорошо переноситься детьми", - пояснила Лутсар.
"Исследования и дискуссии идут, мнения меняются. Да, мы движемся в этом направлении, но я не думаю, что детей начнут вакцинировать до нового учебного года", - сказала она.
Научный совет рекомендует рассмотреть возможность открытия школ по регионам
Научный совет порекомендовал правительству рассмотреть возможность постепенного открытия школ в тех регионах, где уровень коронавирусной инфекции ниже, заявила глава научного совета, профессор вирусологии Ирья Лутсар.
По словам главы, научный совет придерживается мнения, что региональный подход, особенно в отношении школ - один из возможных вариантов.
"Я согласна с тем, что в регионах с низким уровнем заражения, а также в хорошо защищенных регионах, нужно обязательно рассмотреть региональный подход. Например, на островах или других небольших школах в Южной Эстонии с низким уровнем заражения", - рассказала Лутсар о заседании научного совета в понедельник, подчеркнув, что нет необходимости оставлять детей со всей Эстонии на дистанционном обучении".
Также профессор подтвердила, что возобновление контактного обучения в школах – приоритет научного совета. "Несмотря на главную задачу, мы должны снизить все показатели", - добавила Лутсар, напомнив, что ограничения были введены в основном потому, что больницам было трудно справляться с повышенной нагрузкой.
Глава научного совета подчеркнула, что прежде, чем начать смягчать в стране ограничения, нужно привести все показатели заболеваемости "в приличный вид".
"Это произойдет тогда, когда как количество госпитализированных, так и больных коронавирусом, и умерших начнет снижаться, а главное – будет достигнута устойчивая тенденция к снижению. Помимо этого, график заражения должен показать, что Эстония вышла из темно-красной зоны риска Covid-19", - объяснила Лутсар.
ERR