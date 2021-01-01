Сфера образования должна быть готова, что в марте кризис не закончится

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Сфера образования должна быть готова к тому, что в конце марта кризис не закончится, заявила министр образования и науки Лийна Керсна. Важная задача – помочь ученикам выпускных классов.



Лийна Керсна. Автор: Siim Lõvi /ERR

Согласно новым правилам, с середины марта ученики выпускных классов смогут до двух дней в неделю учиться контактно. "Важно, чтобы абитуриенты могли заниматься своими пробелами, лично встречаться с учителями и вместе обсуждать учебные материалы", – сказала Керсна в передаче Esimene stuudio ("Первая студия") на канале ETV.

Контактное обучение также сохранится в 1-4 классах и в классах для детей с особыми потребностями. В маленьких группах и с соблюдением требования дистанцирования также разрешены консультации. По словам Керсна, правительство обсудило предложение научного совета отправить всех детей на дистанционное обучение на короткий срок, но после совещаний с директорами школ было решено прервать контактное обучение на месяц вместо того, чтобы каждую неделю принимать новые решения.

"Экзамены будут, и они обязательны. В основной школе в диплом будут вписывать полученные за экзамен баллы, а окончание не будет зависеть от оценок в дипломе", – напомнила министр.

На гимназической ступени действует прежний порядок, когда для окончания школы экзамен нужно сдать хотя бы на один балл. Но как быть, если во время первого и дополнительного экзамена ученик болеет или вынужден находиться в самоизоляции?

"В таком случае нам придется изменить закон. Будем просить парламент наделить правительство правом при необходимости организовывать дополнительный экзамен или же аннулировать требования об окончании школы в случае, если во время проведения экзаменов действуют ограничения на передвижение", – пояснила Керсна.

"Молодые дали однозначно понять, что не хотят послаблений. Они просят помочь им учиться и подготовиться", – добавила министр. С целью помочь гимназистам идут переговоры с руководством университетов о доступности курсов подготовки к экзаменам.

На восполнение пробелов в учебе уйдет три-четыре года

Предполагается, что действующие в течение четырех недель ограничения помогут снизить заболеваемость коронавирусом, но это не означает, что коронавирусный кризис будет полностью преодолен. "В сфере образования следует подготовиться к тому, что кризис в конце марта не закончится", – заявила министр.

Она отметила, что, согласно мировым оценкам, ученики отстают в знаниях от полугода до девяти месяцев, но в Эстонии ситуация может быть лучше: "У нас все же создана определенная инфраструктура, есть дигитальные навыки. Исследования свидетельствуют, что 30% учеников поддерживают дистанционное обучение, 40% не видят разницы, а 30% выступают против такой формы обучения, заявляя, что их успеваемость снизилась".

Пробелы в обучении учеников планируется определить при помощи тестов и уровневых работ. "Когда будет известно, каковы пробелы у конкретных учеников, можно будет заняться ими персонально, – продолжила министр. – Говорят, что в мировом контексте восполнение пробелов в учебе займет три-четыре года. Думаю, что Эстония выберет другой путь, сделав дистанционное обучение своей сильной стороной, а не слабостью. Это также прекрасная почва для инноваций в сфере образования".

Министр признала, что во время дистанционного обучения нагрузка на педагогов увеличилась: "На помощь в школы готовы прийти более 200 студентов. Если говорить о восполнении пробелов, то мы обязательно поможем школам. Мы не ждем, что они справятся собственными силами".

По мнению Керсна, тема образования важна на переговорах по госбюджету: "Это сфера, в которую нам следует здорово инвестировать в последующие годы".

Она не видит необходимости в продлении учебного года, но поддерживает идею об организации учебных лагерей.

"Надеюсь, что положение семей смягчит тот факт, что ученики 1-4 классов все же могут учиться контактно. Родителям стоит помнить, что дистанционное обучение не предполагает, что ребенка должен обучать родитель, это обязанность школы", – напомнила Керсна, добавив, что на переговорах по госбюджету обязательно будет поднят вопрос о повышении зарплат учителям.

ERR