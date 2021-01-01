Гостеприимную Турцию посетили виртуально

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В Нарвской Пяхклимяэской гимназии состоялась четвертая, она же заключительная, встреча в рамках проекта «Школа как стартовая площадка для формирования карьеры». Проект проходил в необычном формате: поскольку из-за ситуации с коронавирусом отправиться в гостеприимную Турцию было невозможно, все встречи проходили на интернет-платформе ZOOM. В таком формате участники проекта работали 3 дня.



Встречи международного проекта проходили на интернет-платформе ZOOM.



В первый день знакомились с принимающими страной и школой. Школа из Турции предоставила возможность другим участникам узнать о традициях Турции и города Taрсус, где она расположена. В тот же день страны-участницы проекта выступили с презентациями по главной теме встречи, а ею были методы планирования времени.

Второй день проекта начался с рассказа женщины, превратившей свое хобби в бизнес: днем она работает учителем, а по вечерам и на выходных печёт торты неописуемой красоты.

Было здорово пообщаться с ровесниками из Турции, Словении и Португалии, попрактиковаться в произношении слов на словенском, турецком и португальском языках. Наши партнеры, в свою очередь, получили удовольствие от изучения некоторых эстонских слов. В ходе интерактивных занятий в группах нам представилась возможность поговорить друг с другом и обсудить пользу, которую получил каждый участник проекта.

Третий, заключительный, день посвятили разным профессиям. Ребята из разных стран рассказали, «тенями» представителей каких профессий им довелось быть. Затем работали в группах, поделившись на пары и интервьюируя людей различных профессий, добившихся успеха в своей деятельности.

Четыре встречи очень сблизили всех нас. В день подведения итогов проекта в программе Padlet был создан интерактивный плакат, на котором ребята и учителя написали тёплые пожелания друг другу, разместили свои фотографии. Созданный коллаж получился невероятно атмосферным. Все участники сожалели, что 3 года проекта, поддержанного программой Erasmus+, пролетели так быстро.

Ученики 12 класса,

участники проекта от Нарвской Пяхклимяэской гимназии