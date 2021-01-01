Дистанционное обучение увеличивает разрыв по успеваемости

Дата публикации: Сегодня, 12:47 Просмотрено: 329

Хотя большая часть учащихся считает дистанционное обучение не менее эффективным по сравнению с контактным, мы пока не знаем, как оно в точности повлияет на уровень знаний школьников. Однако уже сейчас видно, что такая форма обучения способствует росту неравенства между учащимися и влияет на их социальные навыки.



Иллюстративное фото: pexels.com

По данным исследования, проведенного Таллиннским университетом по заказу Министерства образования и науки, 41% учащихся считает дистанционное обучение столь же эффективным, как и занятия в классе. 31% считает его более эффективным, а 28% - менее эффективным. Однако речь идет о субъективной оценке самих школьников, и мы в действительности пока не знаем реальных последствий длительной учебы из дома, сообщила в воскресенье еженедельная аналитическая передача "AK.Nädal" на телеканале ETV.

Опытный педагог и бывший директор столичного Французского лицея Лаури Леези обеспокоен. "Коэффициент полезного действия в первом раунде был где-то 20%, пока все было в новинку, но теперь, во второй раз, он составляет 7-9%", - сказал Леези, обосновав такую оценку собственным опытом и интуицией.

По мнению абитуриента Кармел Уйбопуу, которая осенью собрала и передала в Министерство образования подписи в поддержку продолжения контактного обучения, дистанционное обучение возможно по некоторым предметам, где оно даже дает дополнительный импульс к развитию.

"Но я чувствую, что в математике, в которой мы дошли до повторения, остался пробел с того времени, когда мы в марте были на дистанционном обучении, а также в сентябре - такое чувство, словно и не было этого предмета, хотя все конспекты есть", - сказала Уйбопуу.

Леези напомнил из собственного опыта, что удаленный формат сильнее всего бьет по наименее успевающим учащимся. "У заканчивающих с золотой медалью никакой проблемы нет - урок в Zoom или контактный урок. Они на первом месте, выпустятся откуда угодно и поступят куда угодно. Проблема с троечниками. В школе я бы смог бы их натянуть на четверку, а не успевающих - натянуть к весне на тройку", - пояснил он.

После возвращения учащихся за парты большой проблемой для педагогов станет необходимость снова выравнивать их успеваемость. "То есть тех, у кого идет более туго. Они будут больше влиять на тех, кто учится на пятерки и отлично справился. Мы не сможем быстрее проходить темы, если половина класса отстала. Это серьезно замедлило у нас темп. Об этом очень часто говорили и учителя", - сказал Уйбопуу.

На уроках из дома теряется выравнивающий эффект

Обществовед Трийн Лаури отметила, что сильной стороной эстонской системы образования остается небольшое значение социального происхождения ребенка. Это означает, что при посещении школы уровень выравнивается независимо от того, из какой ребенок семьи. Но если дистанционное обучение затягивается, этот фактор снова начинает сказываться на результатах учебы.

"Я думаю, что эти результаты хуже просто потому, что у них дома хуже условия для учебы или у них меньше способностей, а дома может не оказаться поддержки. У нас пока нет подробных данных на этот счет, но я думаю, что школы и Министерство образования уже этим занимаются", - сообщила Лаури.

От длительного дистанционного обучения деградируют социальные навыки

"Учеба - это ведь также социальный процесс. Находящиеся на удаленном обучении учащиеся однозначно не могут никак компенсировать общение друг с другом, учебу друг у друга, умение настаивать на своем и считаться с другими. Т.н. "социальная интеллигентность" это то, что очень прилично пострадает", - пояснила Лаури.

По словам Кармел Уйбопуу, после длительного перерыва было действительно сложно снова привыкать к большой группе.

Впрочем, профессор образовательных технологий Тартуского университета Маргус Педасте не видит у дистанционного обучения таких драматических последствий.

"Могу сослаться, например, на сравнение квалификационных работ по биологии осенью 2020 и 2019 годов, которое в случае учащихся четвертых и седьмых классов показало, что задания были для них столь же простыми или столь же сложными. Иными словами, нет никаких оснований утверждать по этим данным, что в прошлом году учащиеся якобы получили более слабое образование", - сказал Педасте.

При этом ученый добавил, что окончательные выводы пока делать рано, и согласился с тем, что в нынешней ситуации увеличились различия в уровне подготовки между разными школами и учащимися.

ERR