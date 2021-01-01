Из-за морозов у школьников могут отменить уроки

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В связи с сильными морозами, прогнозируемыми на этой неделе, в школах могут отменить уроки физкультуры на улице, а в некоторых регионах возможны основания для того, чтобы дети оставались дома.



Иллюстративное фото: newsmir.info

По данным Министерства образования и науки, уроки учеников с первого по шестой классы можно отменить, если не организован привоз детей в школу и обратно, а температура воздуха на улице опускается ниже -20 градусов. Ученики с седьмого по девятый классы могут оставаться дома, если на улице мороз ниже -25 градусов. На старшеклассников отмена занятий из-за морозов не распространяется.

"Несмотря на низкие температуры, для пришедших в школу учеников организуют различную деятельность", - сказала пресс-секретарь министерства Мари Аннус. По ее словам, для оставшихся дома детей могут организовать учебную работу с использованием цифровых решений.

"Также имеются требования к температуре в классах. Уроки отменяются в классах, в которых холоднее +19 градусов, а в спортивном зале температура ниже +18 градусов", - подчеркнула Аннус.

Уроки физкультуры на улице для учеников младшего возраста отменяют, если температура воздуха падает ниже -10 градусов, а для учеников 7-12 классов - если температура ниже -15 градусов. Также при этом следует учитывать скорость ветра. Уроки следует проводить только при умеренном ветре - до 8 м/с.

Председатель Союза физического воспитания Эстонии Райна Лухакоодер отправила в Министерство социальных дел запрос, в котором спрашивает, почему для проводимых на улице уроков физкультуры установлены именно такие температурные ограничения и можно ли их изменить.

"Например, этой зимой так называемых теплых дней очень мало. В Эстонии зимой температура ощущается холоднее, чем на самом деле. Сейчас у детей многослойная одежда (значительно лучше, чем раньше), дети всегда дурачатся на улице после школы. Союз физического воспитания Эстонии (в организацию входят учителя физкультуры) считает, что предельные температуры можно было бы изменить, чтобы зимой кататься на лыжах и коньках", - значится в письме Райны Лухакоодер.

Будут ли в морозы проводиться уроки, каждая школа или владелец школы решает сам, информацию обычно можно найти на сайтах школ.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни по ночам температура воздуха в Эстонии может опуститься до -25 градусов.

ERR