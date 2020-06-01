Керсна: полного закрытия школ следует избегать до последнего

Об этом ERR заявила будущий министр образования и науки Лийна Керсна.

"Для меня лично важно, чтобы мы подходили к школам персонально. Я бы до последней возможности воздерживалась от их полного закрытия. Так долго, как это возможно, мы будем ограничиваться тем, что в случае обнаружения в классе заболевания, на дистанционное обучение перейдет только этот класс. При необходимости будет использоваться гибридная система обучения", - сказала Керсна.

Если заболевание широко распространится по школе, то, по словам Керсна, вся школа временно перейдет на дистанционное обучение

"Однако и в этом случае важно держать детей младшего возраста в школе по возможности дольше и предлагать особую поддержку выпускникам, то есть ученикам девятых и двенадцатых классов. Важно, чтобы мы по возможности придерживались персональной линии в сфере образования во время коронавирусного кризиса", - добавила она.

Говоря о другой деятельности нового правительства в сфере образования, Керсна отметила темы, касающиеся русскоязычных школ. "Результаты тестов PISA учеников школ с другим языком обучения годами были ниже среднего по Эстонии. Из школ с другим языком обучения в эстонские вузы попадает слишком мало талантливых и хороших учеников. Препятствие заключается в том, что они недостаточно хорошо владеют государственным языком", - сказала Керсна.

Для того чтобы максимально применить потенциал этой молодежи в эстонском обществе, по словам Керсна, в новой коалиции было решено начинать более интенсивное обучение эстонскому языку с детского сада.

"Известно, что чем раньше начать изучение языка, тем лучше ребенок его усваивает. Кроме того, в основной школе дети должны начинать изучать часть предметов на эстонском языке, так как ученые считают это самым эффективным способом изучения языка", - сказала Керсна, добавив, что также надо содействовать большему перемещению молодежи из Ида-Вирумаа по Эстонии и созданию общей социальной сети с эстонской молодежью.

В качестве проблемы она выделила то, что сейчас в школах с другим языком обучения не хватает учителей для усиленного изучения эстонского языка, но эту тему уже обсуждали с университетами. "Они готовы обучать больше учителей, которые могли бы преподавать на эстонском языке. Кроме того, важны современные и привлекательные учебные материалы, чтобы сделать изучение эстонского языка интересным для молодежи", - сказала она.

Керсна также отметила, что во время обсуждения бюджетной стратегии поднимет вопрос о повышении зарплаты учителей в 2022 году.

ERR

Фото: Kairit Leibold/ERR