Один на один с учителем

Дата публикации: Вчера, 09:00 Просмотрено: 650

С 18 января по решению правительства для школ по интересам Харьюмаа и Ида-Вирумаа смягчены некоторые ограничения. В частности, стали возможными занятия учеников с преподавателями по принципу 1+ 1.

Учитель Шахматного клуба НДДТ Марис Корстин проводит индивидуальное занятие для Эвелины.

По решению Нарвской городской управы плата за такие занятия взиматься не будет. «Поскольку услуга оказывается образовательным учреждением не в полном объеме», - объясняет мэр Нарвы Катри Райк.

В Нарвском Доме детского творчества, по словам его директора Галины Мольдон, предлагать индивидуальные занятия будут в тех группах, где это возможно и целесообразно.

Галина Мольдон:

- В этот период мы применяем гибкий подход к организации занятий. Одна часть кружков, особенно те, где очень много учеников (танцевальные, театральная студия), продолжает заниматься только дистанционно через ZOOM или с использованием других платформ, другая часть – и индивидуально 1+1, и дистанционно. Фотостудия «Позитив», например, работает индивидуально 1+1 и дистанционно со всеми, и группой до 10 человек при съемках на природе. В шахматном кружке 1+1 сейчас тренируются те ученики, которые готовятся к республиканским и международным соревнованиям, все остальные занимаются по заданиям. В полном объеме работают музыкальные кружки (фортепиано, ударные инструменты, вокал), поскольку у них и так система занятий 1+1. А вообще обстановка меняется ежедневно.

Для индивидуальных занятий каждый педагог составляет на неделю поименный список учеников, получается 3-6 человек в день. На занятия 1+1 в некоторых кружках в числе первых приглашены ученики, которые заканчивают в этом году курс обучения. Учебный год оказался коротким, и надо постараться выполнить программу. Мы работаем все дни недели, кроме воскресенья, и каждый кружок нашел свою форму работы с детьми в этот период.

Нам приходится учитывать занятость детей школьными уроками, желание детей и родителей, ведь занятия в кружках строятся на добровольной основе. Дети, конечно, очень хотят вернуться в кружки, скучают по своим друзьям и педагогам, концертам, спектаклям, соревнованиям.

На некоторых из дистанционных занятий в НДДТ можно побывать: достаточно зайти на его сайт https://nll.ee и познакомиться с проектом «Живет на свете красота». В рамках этого проекта предусмотрено дистанционное обучение и участие в мастер-классах по различной тематике с обратной связью от педагога. В проекте задействованы около десяти кружков НДДТ.

Для учеников Нарвской музыкальной школы индивидуальные занятия с преподавателем 1+1 в порядке вещей. «Это ведь наша основная форма обучения; групповые занятия лишь поддерживают обучение игре на инструменте. Так что мы с радостью возвращаемся к своей обычной работе, привычному режиму, - говорит директор Нарвской музыкальной школы Татьяна Гончарова. – И, признаться, нам очень жаль, что музыкальные школы попали под общие правила. С 12 ноября ученики школы занимались только дистанционно. Сложнее всего пришлось малышам, которым требуется неусыпное внимание. Они пришли в школу в сентябре, а в ноябре им уже пришлось уйти на дистанционное обучение. Но мы предпочитаем сосредотачиваться на положительных моментах, которые принесли все эти вынужденные меры, - мы приобрели новый опыт, новые навыки».

Ограничения, касающиеся школ по интересам, будут действовать до 1 февраля.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА