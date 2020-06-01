Изобретение нарвских школьников отмечено государством

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ОбразованиеИзобретение нарвских школьников отмечено государством

Дата публикации: Вчера, 17:14 Просмотрено: 610

1 декабря в Таллинне прошло награждение участников республиканского конкурса изобретений, проведенного Министерством образования Эстонии. В их рядах были и трое восьмиклассников Нарвского Языкового лицея со своим педагогом Валерией Назаровой.

Город-дом
Нарвские учащиеся стали лауреатами третьей денежной премии (400 евро) в ступени 7-9 классов. Как рассказала нашему изданию учитель информатики и роботики Нарвского Языкового лицея Валерия Назарова, сам проект «Эко город-дом», ставший частью их творческой работы, ребята выполняли еще будучи учениками 7-го класса.
Юноши придумали построить свой город-дом в виде перевернутой пирамиды, уходящей вершиной под землю. Мысль перевернуть пирамиду навеяло желание занимать как можно меньше места на земле постройками, чтобы оставить ее для леса, парков и животных.
В описании проекта ребята отразили и принцип предполагаемого строительства сооружения. Например, все транспортные каналы школьники придумали сделать воздушными или подземными. В подземных туннелях они разместили роботы-грузовики, а на земле оставили только пешеходные и велосипедные дорожки. На крыше дома «разбили» парк и «установили» солнечные панели. По краям пирамиды разместили квартиры, а внутреннюю ее часть оставили для офисов и магазинов. В нижней части пирамиды «поставили» мусоросжигательный завод. Иными словами, придуманный ребятами дом представляет собой целую городскую экологическую структуру.
Для наглядности юноши сделали макет, во время изготовления которого пригласили в качестве эксперта главного архитектора города, которым тогда работал ныне ушедший на пост советника Министерства экономики и коммуникаций Иван Сергеев. Иван помог взглянуть на проект с архитектурной точки зрения, задавал конкретные вопросы.

Параллельно с роботикой
Саму идею, рассказала Валерия Назарова, ребята сформулировали в сентябре прошлого года, а выполнение макета закончили к новогодним праздникам. Поскольку о коронавирусе в то время в нашей стране было еще неизвестно, работе над макетом ничто не мешало. Выполнившие макет ученики восьмого «Б» Арсений Малованенко, Эрик Макаров и Марк Екимов – еще и участники кружка робототехники, который возглавляет Валерия Назарова. Ребята приходили на занятия кружка по субботам, занимались, готовились к соревнованиям по роботике, а параллельно, по завершении этих занятий, занимались своим эко-домом.
«Мы с ребятами, – рассказывает Валерия, – участвуем в разных проектах в формате их исследовательских и творческих работ. Но такое, чтобы у нас получилось полноценное изобретение, произошло впервые».
В какой же профессии видят себя в будущем участники республиканского конкурса юных изобретателей? К карьере архитекторов или изобретателей они себя не готовят, уверена Валерия Назарова, а станут, скорее всего, программистами. Сейчас ребята готовятся принять участие в финале викторины по информатике Kiberpähkel.

В изобретатели – с первого класса?
Награждение лауреатов, несмотря на действующие в стране ограничения, проходило в очном формате. На него пригласили около 100 человек, которые работали над 25проектами- финалистами. Всего на конкурс было представлено 642 изобретения, а общее количество участников составило 728 учеников всех возрастов. Собрали приглашенных школьников и педагогов в столичном научно- образовательном центре виртуальной реальности PROTO. Высокотехничное здание с высокими потолками и большой кубатурой позволило провести церемонию награждения со всеми действующими требованиями: маски, 2+2, дезинфекция и проч. По завершении награждения дали час свободного времени на знакомство с центром.
У мальчишек, рассказывает Валерия Назарова, разбегались глаза от множества площадок, предлагающих самые разные эксперименты. Познакомились с тем, как возникают и распространяются звуковые и воздушные волны, получили новые ощущения от полета на дельтаплане и езды на дилижансе, примерили очки виртуальной реальности... Словом, были счастливы от новых впечатлений и признания своей идеи на государственном уровне.
Валерия Назарова обратила внимание на то, что многие школы целенаправленно проводят собственные конкурсы изобретений начиная с начальной школы и посылают лучшие работы на республиканский конкурс. «Может, – рассуждает она, – и нам в школе стоит сначала проводить свой конкурс? Причем не обязательно сразу присылать работающий прототип, достаточно представить изобретение на уровне идеи или макета».
Наталья СОБОЛЕВА

Изобретение нарвских школьников отмечено государством
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