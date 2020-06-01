В первые классы школ Эстонии пойдут 14 200 детей

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В этом году в первые классы общеобразовательных школ Эстонии пойдут, по первоначальным прогнозам, 14 200 детей.

Всего первого сентября на стационарное обучение в общеобразовательных школах отправятся, по первоначальным данным, 155 тыс школьников. К 2024 году численность учащихся в школах Эстонии может вырасти до 159 тыс. Вместе с тем, этот показатель будет еще далеко от уровня конца 1990-х годов, когда в школах Эстонии обучалось более 215 тыс детей. Различия в численности школьников по регионам существенные, больше всего прибавится учащихся в школах Тартуского и Харьюского уездов.

Если общая численность учащихся растет, то количество поступающих в первый класс детей сейчас достигло пика и в ближайшие годы будет немного сокращаться, оставаясь на уровне 14 200.

В сфере профессионального образования прием в училища остается на стабильном уровне, при этом растет средний возраст учащихся. Поступающие на учебу взрослые хотят повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и получить новые навыки и профессии.

Продолжает сокращаться численность студенчества — не в последнюю очередь это связана с демографическими изменениями, то есть, сокращением численности молодежи в возрасте 18-24 лет и ее долей в народонаселении, а также в изменениях способа получать образование.

Все чаще после окончания школы молодежь берет небольшую паузу и только потом поступает в вузы или профессиональные училища. Растет также число иностранных студентов.

Большая часть изменений в сети общего образования связана с реорганизацией школьной сети — чаще всего это означает, что из-за сокращения численности молодежи прекращается учебная работа в гимназической ступени муниципальных школ и ведется учеба в основной школе. По этой же причине сократилось количество школ с 12 классами и выросло число основных школ.

Более точные данные о количестве учащихся выяснятся в середине ноября, когда учебные заведения и местные самоуправления представят сведения об этом Инфосистеме образования в Эстонии (EHIS).

BNS